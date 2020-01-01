رئيس لجنة مكافحة كورونا: الفيروس متواجد منذ 1960

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، حقيقة وجود موجة ثانية لفيروس كورونا، قائلًا: إن فيروس كورونا ليس جديد، ومتواجد منذ 1960، وهناك 6 موجات سابقة لفيروس كورونا، ولم يحدث له موجات ثانية لهذه الموجات السابقة.





وأضاف "حسني"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم السبت، أنه متوقع حدوث موجه ثانية لفيروس كورونا المستجد، أكثر قوة عن الموجة السابقة، مشددًا على أننا جاهزون لكافة الاحتمالات.





وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن الموجة الثانية لن تكون قوية حال التوصل للقاح شافي ودواء لهذا الوباء، وهذا أوشك على الوصول إليه، منوهًا بأنه الربط بين الموجة الثانية من كورونا وفصل الشتاء؛ لكون أي ميكروب يحتاج نقص أو خلل في المناعة لدخوله الجسم، ونقص المناعة من بين أسبابه تغير الجو الحاد، ومن السهل ظهور الفيروس نتيجة ضعف المناعة بسبب تغيرات الجو الحاد.





ونوه، بأن الموجه الثانية لفيروس كورونا متوقع أن تظهر عقب انتهاء الموجة الأولى والتى متوقع لها ان تنتهي نهاية سبتمبر المقبل، وبذلك من المتوقع ظهور الموجة الثانية خلال شهر نوفمبر المقبل، والتي تتزامن مع فصل الشتاء، معربًا عن قلقه من تزامنها مع موجات أخرى من الانفلونزا، مشددًا على أن التشخيص الدقيق هو الأهم للتصدي للمرض.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و4188 حالة وفاة.



