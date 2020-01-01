الداخلية تهدي سلعا غذائية للأسر الأكثر احتياجاً عبر مبادرة "كلنا واحد" (صور)

تواصل وزارة الداخلية، إيفاد عدة قوافل لتوزيع السلع الغذائية مهداة للأسر الأكثر احتياجًا، من خلال مبادرة "كلنا واحد".





وقامت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة للمشاركة فى فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية للوصول إلى المواطنين الأكثر إحتياجًا فى إطار تخفيف العبء عن كاهلهم.





وتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الإحترازية والوقائية التى تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها.





ونجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن بني سويف، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص، وتم القبض على مرتكبي الواقعة.





بداية الواقعة، تبلغ لمركز شرطة الفشن بمقتل (طبيب بيطرى ورئيس الوحدة البيطرية بقرية الحيبة بدائرة المركز)، بالانتقال والفحص تبين أن الجثة مسجاة بالطريق بالقرب من الوحدة البيطرية محل عمل المجنى عليه وبها آثار جروح متفرقة.





وتوصلت جهود فرق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى ببنى سويف إلى أن عائلة المجنى عليه ترتبط بخصومة ثآرية مع إحدى العائلات، وأن وراء إرتكاب الواقعة (4 مزارعين - مقيمين بدائرة المركز).





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة أخذًا بالثآر، حيث قرر المتهم الأول أنه نظرًا لسابقة قيام شقيقى المجنى عليه، بقتل شقيقه خلال مشاجرة بينهم لخلافات الجيرة فعقد العزم على قتل المجنى عليه وإستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه الإجرامى وأعد لذلك سلاح أبيض "سنجة".





واستقل دراجة نارية "قيادة المتهم الثانى" وانتظرا المجنى عليه بالقرب من الوحدة البيطرية محل عمله فى حين قام المتهمان الثالث والرابع بتأمين ومراقبة الطريق وحال مرور المجنى عليه قام المتهم الثانى بقطع الطريق عليه بالدراجة النارية وقام المتهم الأول بالتعدى عليه بالسنجة فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء باعترافات المتهم الأول أقروا بها، وتم بإرشادهم ضبط (السلاح الأبيض - دراجة نارية "بدون لوحات" المستخدمين فى إرتكاب الواقعة)، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.





ضبط مرتكبي واقعة الاستيلاء على "توك توك" بالإكراه في أسيوط





تمكنت مديرية أمن أسيوط، من تحديد وضبط مرتكبي واقعة الاستيلاء على مركبة "توك توك" بالإكراه تحت تهديد السلاح، وإعادتها لمالكها.





وتبلغ لمركز شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط من (طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط)، بالإستيلاء على مركبة "التوك توك" خاصته، وذلك حال توصيل شخصين مجهولين من إحدى القرى بدائرة مركز شرطة أسيوط إلى قرية بدائرة المركز، حيث قاما بإستخراج سلاح نارى "فرد خرطوش محلى الصنع" وتهديده به والإستيلاء على المركبة قيادته وذلك قبل وصولهما.





وأسفرت جهود أجهزة البحث عن أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من (سائق، عامل "لهما معلومات جنائية").





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما فرد الخرطوش المستخدم فى الواقعة وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشدا عن مركبة "التوك توك" المشار إليها.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وفي سياق آخر، وجهت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (3630) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:





(1631) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.





(119) مخالفات السير بدون تراخيص.





(7) دراجات نارية مخالفة.





(41) مخالفة موقف عشوائى.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.





وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").





وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".





وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.





وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.





جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.