أهما قبول المنح والتبرعات.. ننشر اختصاصات مركز حماية البيانات الشخصية

السبت 18/يوليه/2020 - 01:09 م
بوابة الفجر
 نشرت الجريدة الرسمية، قانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك  موافقة أغلبية اعضاء مجلس النواب على مشروع القانون وبعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، يأتي ذلك بعد مرور عامين على إصدار مشروع القانون بقيادة الدكتور محمد حجازى رئيس لجنة التشريعات السابق بوزارة الاتصالات وعقد أكثر من حلقة نقاشية مع شركات محلية وعالمية لضمان التوافق مع بنود اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية GDPR.


نص القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية، بعد موافقة البرلمان عليه، وتم نشره في الجريدة الرسمية، على إنشاء مركز لحماية البيانات الشخصية، حيث يستهدف القانون حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

ووفقا للقانون، يكون لمركز حماية البيانات الشخصية، رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويكون الرئيس التنفيذى، مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المركز فنيا وإداريا وماليا، ويمثله فى صلاته بالغير وأمام القضاء.

ونص القانون على اختصاصات لرئيس المركز تشمل الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وإدارة المركز والإشراف على سير العمل به، وتصريف شئونه، وعرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط المركز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للأهداف والخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.

 ونص القانون على أن مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ومباشرة اختصاصاته، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض المركز، والقانون ولائحته التنفيذية.

ويختص مجلس إدارة المركز، بالآتى:

1 - إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية.

2 - اعتماد اللوائح والضوابط والتدابير والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية.

3 - تفعيل خطط واتفاقيات وبروتوكولات التعاون الدولي المختلفة وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية.

4 - اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية والموازنة السنوية للمركز.

5 - الموافقة على إنشاء مكاتب أو فروع للمركز على مستوي الجمهورية.

6 - قبول المنح والتبرعات والهبات اللازمة لتحقيق أغراضها بعد الحصول على الموافقات المتطلبة قانونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المناعة المجتمعية الاقتصاد اخبار الاقصاد الان اخبار الاقتصاد اليوم

أخبار تهمك

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ يوم

بشرى سارة بشأن علاج كورونا المنتظر وتأثيره على المصابين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ننشر موعد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم يوفنتوس يوجه رسالة مثيرة إلى جماهير السيدة العجوز

منذ أقل من ساعة

فايلر يزف نبأ سعيد لمهاجم الأهلي بشأن مستقبله

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مبلغ ضخم من الزمالك لضم ثلاثي بيراميدز

منذ ساعة و 11 دقيقة

شركة تسويق تمنح الأهلي عرض خرافي لرحيل نجمه والإدارة تتحفظ

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عرض ضخم وأخير من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

منذ ساعتين

بمنصب جديد.. كاسياس يعود إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 23 ساعة

تفاصيل جديدة في صفقة موليكا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ يومين

بعد قرار رحيله.. الأهلي يعود من جديد لمحاولة شراء نجمه

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - سيتين يرد على تصريحات ميسي ويكشف موقفه من الرحيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الحبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبات مخالفة قانون حماية البيانات الشخصية

"الوزراء" يوافق على مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا

"مواد الحظر والحبس".. التفاصيل الكاملة حول مشروع قانون البيانات الشخصية

رئيس مدينة زويل السابق: جذب التمويل البحثي أهم التحديات التي تواجه الجامعات التكنولوجية

علاء النهري: هناك اهتمام بالبحث العلمي في مصر منذ تولي"السيسي" منصبه

برلمانية: الجامعات تخالف قانون رعاية المبتكرين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل - سيتين يرد على تصريحات ميسي ويكشف موقفه من الرحيل

بشرى سارة بشأن علاج كورونا المنتظر وتأثيره على المصابين

08:56 ص

عاجل.. ننشر موعد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة

10:00 ص

بعد قرار رحيله.. الأهلي يعود من جديد لمحاولة شراء نجمه

11:12 ص

شركة تسويق تمنح الأهلي عرض خرافي لرحيل نجمه والإدارة تتحفظ

11:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة