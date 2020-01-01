صاحب صورة "طفل اللامبالاة" يكشف قصتها وما حدث معه

السبت 18/يوليه/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف صبري محمد، صاحب الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والمعروفة بـ "طفل اللامبالاة"، أن الصورة تعود له وعمره 7 شهور، وهو حاليا يبلغ 20 عاما.

وأشار "محمد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم السبت، إلى أنه نشر الصورة بدعوى "الهزار" مع أصدقائه، وكتب عليها تعليق على صفحته: "لما تعرف أن اللي ايده قد وشه بيدخل الجنة.. فتبص على ايدك وتكتشف انك دخلت النار خلاص".

وأضاف أنه لم يكن يتوقع أن الصورة تنتشر بهذا الحجم، لافتا إلى أن ما أغضبه انتحال البعض لشخصيته، معقبا: "في ناس قاوحت معايا وادعت أنهم أصحاب الصورة"، منوها بأنه نشر هذه الصورة لأول مرة يوم 25 يناير، وحظت بكل هذه الشهرة بعد فترة من نشرها.

وتابع، "أسرتي كانت فخورة بيا، ومبسوطين بيا، ولم يتوقعوا حجم الانتشار للصورة"، مضيفا أنه يدرس في كلية العلاج الطبيعي الجامعة المصرية الصينية.

ومن أبرز الاحداث التي تفاعل معها المصريون، طريقة استقبال المصريين لقرار حبس الفنان محمد رمضان، والذي صدر اليوم من محكمة جنح الدقي، بالحبس لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه.

وصدر القرار بعد قيام الطيار أشرف أبو اليسر برفع دعوى عن طريق محاميه، ضد الفنان محمد رمضان يتهمه فيها بنشر فيديوهات لتوجيه الرأي العام نحو المساس والإساء بسمعة وشرف الطيار.

كما تصدر هاشتاج # أعلن تفويضي للسيسي ترنيدات تويتر بعد ساعات من المؤتمر الذي عقده السيسي مع مشايخ القبائل الليبية وأعلن فيه عن موقف مصر تجاه ما يحدث داخل ليبيا.

وأكد المصريون أنهم يقفون خلف رئيسهم باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأنهم يؤيدون أي قرار يتخذه الرئيس داخل البلاد وخارجها للدفاع عن الأمن القومي المصري.

وفي سياق آخر، تداول مستخدمو السوشيال ميديا، الخبر الخاص بأكثر الإيموجي التي استخدمها المصريون عبر فيسبوك خلال أزمة كورونا، حيث جاء إيموجي (وجه دموع الفرحة) في المرتبة الأولى وبعده (القلب الأحمر).

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