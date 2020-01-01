ضبط 220 قضية مخدرات وتنفيذ 74985 حكمًا قضائيًا
السبت 18/يوليه/2020 - 01:07 م
هبة عبد الحفيظ
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
فى مجال قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 200 قطعة سلاح نارى، بحوزة 173 متهم).
فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيل عصابى، ضم (9) متهم، إرتكبا (24) حادث سرقة متنوعة.
فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (220) قضية مخدرات بحوزة (236) متهمًا.
فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (37) متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (209) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (6 دراجة نارية ).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22895) مخالفة مرورية.
فى مجال فحص السائقين: فحص (107) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.
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