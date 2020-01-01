ضبط 220 قضية مخدرات وتنفيذ 74985 حكمًا قضائيًا

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:





فى مجال قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 200 قطعة سلاح نارى، بحوزة 173 متهم).

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيل عصابى، ضم (9) متهم، إرتكبا (24) حادث سرقة متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (220) قضية مخدرات بحوزة (236) متهمًا.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (37) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (209) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (6 دراجة نارية ).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22895) مخالفة مرورية.



