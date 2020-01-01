بكوكتيل مخدرات.. "الداخلية" تضبط 14 تاجر "كيف"

السبت 18/يوليه/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج التالية:

ضبط (شخصين) حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت واحد كيلو جرام- مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

ضبط (شخصين) حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وبحوزتهما (20 لفافة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام- مبلغ مالي – هاتفي محمول).

ضبط (3 أشخاص) حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 350 جرام- ميزان- مبلغ مالي– 3 هواتف محمول).

ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، وبحوزتهما (5 لفافات لمخدر البانجو وزنت 12،500 كيلو جرام– مبلغ مالي– هاتفي محمول- مركبة "توك توك" ودراجة نارية بدون لوحات).

ضبط (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") في أكمنة أُعدت لضبطهم بدوائر أقسام شرطة "محرم بك، ثانى وثالث المنتزه" بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهم (عدد 11 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،15 كيلو جرام- مبلغ مالى– 3 هواتف محمول) 

ضبط ( شخصين) بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 700 جرام- ميزان- مبلغ مالى– هاتف محمول).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأموال العامة" تضبط قضيتي اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".

وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا. 


جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
بكوكتيل مخدرات.. "الداخلية" تضبط 14 تاجر "كيف"
بكوكتيل مخدرات.. "الداخلية" تضبط 14 تاجر "كيف"
بكوكتيل مخدرات.. "الداخلية" تضبط 14 تاجر "كيف"
بكوكتيل مخدرات.. "الداخلية" تضبط 14 تاجر "كيف"
بكوكتيل مخدرات.. "الداخلية" تضبط 14 تاجر "كيف"
بكوكتيل مخدرات.. "الداخلية" تضبط 14 تاجر "كيف"
بكوكتيل مخدرات.. "الداخلية" تضبط 14 تاجر "كيف"
بكوكتيل مخدرات.. "الداخلية" تضبط 14 تاجر "كيف"
بكوكتيل مخدرات.. "الداخلية" تضبط 14 تاجر "كيف"
بكوكتيل مخدرات.. "الداخلية" تضبط 14 تاجر "كيف"

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