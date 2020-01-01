وزير الزراعة: سعداء بتطوير 6 مزارع إنتاج حيواني بالتعاون مع "مصر الخير"

السبت 18/يوليه/2020 - 12:55 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
أكد الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة من أجل سد الفجوة من اللحوم الحمراء، قامت الوزارة بالتعاقد مع مؤسسة مصر الخير في رفع كفاءة وتشغيل وإدارة المزارع الخاصة بوزارة الزراعة.

كما أكد أن الوزارة تتابع عن قرب جميع مراحل رفع الكفاءة والتشغيل ولا تتوانى عن تذليل جميع الصعاب التي يواجهها المربين وكذلك القطاع الخاص.

وأعرب القصير، عن سعادته بهذا التعاون الذي أثمر عن رفع كفاءة 6 وتوفير فرص عمل للشباب ويأتي ذلك في إطار ترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنمية وتطوير الإنتاج الحيواني في مصر وخلق فرص عمل للشباب وتشجيع صغار المربين للاتجاه إلى الاستثمار في الإنتاج الحيواني والداجني.

وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعم كافة سبل التنمية وتشجيع الاستثمارات خاصة في المجال الحيواني والتي تعد من المشروعات القومية الواعدة الواجب تضافر كل الجهود للنهوض بها نظرًا لأهميتها في إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة بمشاركة القطاع الخاص، والإستفادة بالتكنولوجيا المتطورة في تحقيق إضافة حقيقية إلى الاقتصاد القومي من خلال المنتجات التي تقوم عليها تلك المشروعات.

كما أكد على الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الزراعة سواء الدعم المادي أو الفني، لافتا إلى أن محافظة البحيرة تعد من أكبر محافظات مصر الزراعية بمساحة ١.٨ مليون فدان وتضم العديد من المزارع التابعة لوزارة الزراعة.

وأضاف محافظ البحيرة خلال كلمته، نحن اليوم نفتتح إحدى تلك المزارع بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بقرية صفط خالد بمركز إيتاي البارود على مساحة خمسة أفدنه حيث تم تطوير المزرعة ورفع كفاءتها من خلال وزارة الزراعة بالتنسيق مع شركة أرض الخير إحدى شركات مؤسسة مصر الخير لاستيعاب ۲۰۰۰ رأس ماشية ليستفيد من الدورة الأولى فيها ١٠٠ شاب بواقع ۲۰ رأس ماشية لكل شاب في شراكة مع الشباب تشجيعا لهم وتأییدا لطموحاتهم.

ولفت أمنة، إلى أن محافظة البحيرة تعد واحدة من أفضل المحافظات إستثمارًا في هذا المجال لما تمتاز به من توافر الأيدي العاملة والمناخ المناسب، بالإضافة إلى تنوع الحاصلات الزراعية اللازمة لإنتاج الأعلاف، وتنوع بها مقومات الااستثمار.

وجاء ذلك عقب افتتاح الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير عضو هيئة كبار العلماء، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مزرعة الانتاج الحيوانى بقرية صفط خالد التلبعة لمركز إيتاى البارود، وذلك ضمن عدد 6 مزارع للإنتاج الحيواني، تضم نحو 6000 رأس ماشية وتوفر 300 فرصة عمل للشباب.

حيث تفقدوا المرحلة الأولى من رفع الكفاءة والتطوير التى شهدتها مزرعة صفط خالد بايتاى البارود عقب افتتاحها والتى تضم ٢٠٠٠ رأس ماشيه يستفيد منها ١٠٠ شاب وفتاة بواقع ٢٠ راس ماشية لكل منهم، بخلاف ٥ مزارع اخرى بواقع 3 مزارع بمحافظة الغربية تضم 2200 رأس ماشية، ومزرعة في محافظة بني سويف وتضم 1000 رأس ماشية، ومزرعة بمحافظة دمياط وتضم 800 رأس ماشية.
وزير الزراعة: سعداء بتطوير 6 مزارع إنتاج حيواني بالتعاون مع "مصر الخير"
وزير الزراعة: سعداء بتطوير 6 مزارع إنتاج حيواني بالتعاون مع "مصر الخير"
وزير الزراعة: سعداء بتطوير 6 مزارع إنتاج حيواني بالتعاون مع "مصر الخير"
وزير الزراعة: سعداء بتطوير 6 مزارع إنتاج حيواني بالتعاون مع "مصر الخير"
وزير الزراعة: سعداء بتطوير 6 مزارع إنتاج حيواني بالتعاون مع "مصر الخير"
وزير الزراعة: سعداء بتطوير 6 مزارع إنتاج حيواني بالتعاون مع "مصر الخير"
وزير الزراعة: سعداء بتطوير 6 مزارع إنتاج حيواني بالتعاون مع "مصر الخير"
وزير الزراعة: سعداء بتطوير 6 مزارع إنتاج حيواني بالتعاون مع "مصر الخير"

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وزير الزراعة مزرعة صفط خالد بوابة الفجر الفجر

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