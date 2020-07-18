"سي إن إن": البيت الأبيض يزيل صورتي كلينتون وبوش

السبت 18/يوليه/2020 - 12:03 م
البيت الأبيض
البيت الأبيض
وكالات

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بإزالة الصورتين الرسميتين للرئيسين الأميركيين السابقين بيل كلينتون وجورج بوش الابن، اللتان عرضتا سابقا في قاعة مدخل البيت الأبيض حيث يمكن أن يراهما دونالد ترامب يوميا.

 

وقد علقت الصورتان في غرفة طعام غير مستخدمة في المقر الرئاسي، حسبما نقلت الشبكة الأمريكية، عن مصادر مطلعة.

 

ووفقًا لشبكة سي إن إن، استبدلت الصورتان بلوحتين لرئيسين جمهوريين تم انتخابهما قبل أكثر من قرن، هما وليام ماكينلي الذي اغتيل عام 1901، وثيودور روزفلت الذي خلفه.

 

وتفرض تقاليد البيت الأبيض، إبراز صور الرؤساء الأخيرين أمام الضيوف في المناسبات الرسمية، وكانت تلك هي الحال في الثامن من يوليو، خلال زيارة الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

 

لكن بعد ذلك، نقلت اللوحتان اللتان تمثلان بيل كلينتون (ديموقراطي، من 1993 إلى 2001) وجورج دبليو بوش (جمهوري، من 2001 إلى 2009)، إلى غرفة طعام نادرا ما تستخدم، ولا يدخلها عادة زوار بارزون.

 

وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن الرئيس ترامب كان يرى الصورتين مرات عدة في اليوم، عندما ينزل من منزله الخاص أو عندما يستقبل ضيوفه في تلك الردهة.

 

ولم يرد البيت الأبيض مساء الجمعة على استفسار لوكالة "فرانس برس".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سي ان ان امريكا البيت الابيض ازالة صورتي بوش وكلينتون

أخبار تهمك

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

بشرى سارة بشأن علاج كورونا المنتظر وتأثيره على المصابين

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور: ميدو عالمي زملكاوي مع احترامي الكامل لمحمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

فايلر يزف نبأ سعيد لمهاجم الأهلي بشأن مستقبله

منذ ساعة

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ يومين

عاجل.. ننشر موعد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

سيتين يعلن عن قائمة برشلونة لمواجهة ألافيس في نهاية الليجا الإسبانية

منذ ثلث ساعة

عرض ضخم وأخير من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

منذ نصف ساعة

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 21 ساعة

شركة تسويق تمنح الأهلي عرض خرافي لرحيل نجمه والإدارة تتحفظ

منذ ساعة و 7 دقيقة

ميسي يتخذ قراراً جديداً في برشلونة عقب خسارة الدوري

منذ حوالي 10 ساعات

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ يوم

بعد قرار رحيله.. الأهلي يعود من جديد لمحاولة شراء نجمه

منذ ساعة و 16 دقيقة

تفاصيل جديدة في صفقة موليكا للأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موضوعات متعلقة

أوباما وبوش يتصدران المشيعين فى وداع جون مكين

ماذا قال ترامب عن هجمات 11 سبتمبر؟

"15 دقيقة من العار".. فيلم من إنتاج مونيكا المتورطة في فضيحة جنسية مع كلينتون

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:00 ص

عاجل.. ننشر موعد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة

بشرى سارة بشأن علاج كورونا المنتظر وتأثيره على المصابين

08:56 ص

شركة تسويق تمنح الأهلي عرض خرافي لرحيل نجمه والإدارة تتحفظ

11:20 ص

بعد قرار رحيله.. الأهلي يعود من جديد لمحاولة شراء نجمه

11:12 ص

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

03:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة