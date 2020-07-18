قبل غلق باب الترشح بساعات.. كل ما تريد معرفته عن المتقدمين لمجلس الشيوخ

ساعات قليلة تفصلنا عن غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، اليوم السبت، حيث تقوم اللجان بإعداد القائمة المبدئية للمرشحين والقوائم المقبولة لإعلانها غدا الأحد.





وترصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ.





1. تغلق اللجان التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات في 27 محكمة ابتدائية أبوابها أمام راغبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.





2. وتنتهي في الثانية ظهر اليوم، المدة المحددة لتلقى طلبات الترشح لمجلس الشيوخ.





3. تقوم لجان الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعداد القائمة المبدئية للمرشحين والقوائم المقبولة لإعلانها غدًا الأحد.





4. بلغ عدد المرشحين حتى مساء أمس 734 مرشحا سواء المرشحين بالنظام الفردي أو القائمة.





5. ستعلن كشوف أسماء المرشحين ورموزهم، اعتبارا من غدا وحتى 21 يوليو الجاري.





6. الطعن يكون أمام محكمة القضاء الإداري خلال 48 ساعة على الأكثر تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين.





7. تفصل المحكمة في الطعون خلال 3 أيام تبدأ من 22 وحتى 24 يوليو، ويعقبها مباشرة إعلان القائمة النهائية للمترشحين.





8. تبدأ فترة الدعاية الانتخابية يوم 26 يوليو، على أن يكون آخر موعد للتنازل عن الترشح 28 يوليو.





تُجرى الانتخابات لتصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.





ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.





مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.





ينتخب مجلس شيوخ في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادي الأول؛ الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.





وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.



