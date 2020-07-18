كرم جبر: التعاون بين الهيئات الإعلامية يخدم قضايا الوطن

السبت 18/يوليه/2020 - 11:52 ص
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
ميسون أبو الحسن
قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللقاءات والتعاون المستمر بين المجلس والهيئات الإعلامية، يسهم في خدمة قضايا الوطن.

وأضاف خلال كلمته بالمنتدى الإعلامي حول التغطية الإعلامية المهنية لانتخابات مجلس الشيوخ، المُنعقد بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون: "نتمنى تكرار اللقاءات والتلاحم الدائم بين القائمين على العمل الصحفي والإعلامي؛ للقضاء على السلبيات التي شاهدناها خلال الفترات الماضية.

ويعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم، ورشة عمل كبيرة حول انتخابات مجلس الشيوخ، تتناول كل ما يتعلق بالانتخابات.

ويشارك في الورشة التدريبية، 90 إعلاميًا وصحفيًا، يمثلون الصحف القومية والحزبية، وقنوات التليفزيون المصري والقنوات الخاصة.

ويشارك في الورشة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وتعقد بمقر معهد التدريب بماسبيرو.

وبدأت الورشة بمداخلات لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجي، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، ثم محاضرة للمستشار لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويعقب ذلك جلسات نقاشية موسعة تتناول القوانين المنظمة لسير الانتخابات، والضوابط التي قررتها اللجنة في ضوء الإجراءات الاحترازية، والمعايير الدولية وإرشادات الأمم المتحدة في هذا الشأن، وأهم التجارب المستفادة من الانتخابات السابقة.

وتعقد حلقات نقاشية واسعة يديرها أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشارون محمد أبو ضيف وخالد عراق ووليد محمود، وتمت مخاطبة الصحف والقنوات لاختيار مرشحيها لحضور الورشة.

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