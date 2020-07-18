تجديد إذن العمل دون تقديم شهادة الرواتب بالكويت



وأشار تقرير الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالى بالكويت أن الهيئة العامة للقوى العاملة اتخذت هذا القرار بناء على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بالتسهيل على أصحاب العمل لإنجاز المعاملات الخاصة بتجديد أذونات العمل.





وأضافت أنه تقرر تقديم طلبات تجديد اذن العمل للعمالة المسجلة على ملفات أصحاب الأعمال دون اشتراط تقديم شهادة الراتب ويجب أن يقدم صاحب العمل تعهدا (إقرار وتعهد تسوية أجور العمالة) يقر فيه بتقديم كشف أجور العمالة متى طلبت الهيئة ذلك ويمكن الحصول على الإقرار عبر الموقع الإلكتروني لـ (القوى العاملة).





وشددت الهيئة علي سعيها الدائم لتسهيل الإجراءات على صاحب العمل دون الإخلال بالالتزامات المفروضة على طرفي الإنتاج التي أقرها قانون العمل والقرارات المنفذة له.



لغم يودي بحياة مصري في الكويت .. وسعفان يتابع مستحقاته وإنهاء إجراءات دفنه بمسقط رأسه





ويتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت المستحقات التأمينية للمتوفي إبراهيم رجب محمد إبراهيم الذي لقي حتفه إثر انفجار لغم أرضى أودي بحياة في السالمي بالكويت، والتواصل مع أسرته لإبلاغهم خالص التعازي، بالتنسيق مع القنصلية لإنهاء إجراءات الدفن بمسقط راسه.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا عبر الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت كشف فيه أنه تواصل مع عرفة منصور مبروك (خال المتوفى) وتم إبلاغه تعازي الوزير له ولأسرته وإنهاء إجراءات دفن المتوفي بمسقط رأسه بمحافظة المنيا مركز ملوى، فضلا عن التواصل مع مسئول الشركة لإتمام صرف المستحقات التأمينية.

وقال رئيس مكتب التمثيل العمالي : إن المتوفى إبراهيم رجب محمد إبراهيم يبلغ من العمر 32 عاما ، ومتزوج ويعول 3 أبناء، ويعمل بمهنة حارس أمن في شركة متخصصة في الخدمات الأمنية ، وقد أظهر تقرير الوفاة أنها ناتجة عن انفجار لغم أرضي في الجهة السفلية في الجسد، وهو ما أدى إلى إصابات مميتة في منطقة البطن والقدمي، أودى بحياته ، وأن الغم من مخلفات الغزو العراقي.









أرسل مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بدولة الكويت تقرير عن أحوال العمالة المصرية، وذلك في إطار متابعة الوزارة لهم بعد انتشار فيروس كورونا.وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة ، أن التقرير الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت سماح تجديد إذن العمل للعمالة المسجلة على ملفات أصحاب الأعمال دون اشتراط تقديم شهادة الرواتب.