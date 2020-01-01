وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ شبكة محولات شرق سوهاج





صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكة محولات شرق سوهاج جهد ٥٠٠ /٢٢٠ /٦٦ / ٢٢ ك.ف، على مسطح 27 فداناً بمدينة أخميم الجديدة، بهدف ربط شبكة كهرباء الصعيد على جهد 500 ك.ف، وإنجاز أعمال المرافق لزيادة الفرص الاستثمارية بمدينة أخميم الجديدة.









وأوضح أن المحطة تُعد من أهم المشروعات الإستراتيجية التي ستساهم في ربط محافظات أسيوط وسوهاج وقنا في دعم خطة المحور الموازي لربط شبكة كهرباء الصعيد بشبكة جهد ٥٠٠ ك.ف، للحد من انقطاعات الكهرباء التي شهدتها محافظات الصعيد خلال فترات زيادة الأحمال على الشبكات.









وأشار المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة والمشرف على مدينة أخميم الجديدة، إلى أن حصة مدينة أخميم الجديدة من المحطة قدرة، بجهد ٢٢ ك.ف بتكلفة ٢٥٠ مليون جنيه، والتي ستساهم في خدمة المدينة بالكهرباء والمنطقة الصناعية بالمدينة من خلال توفير فرص العمالة والتوسعات الصناعية المستقبلية بالمدينة، وزيادة رقعة الاستثمارات بها، مضيفاً أن الشركة نفذت المحطة وفقا للبرنامج الزمني للمشروع واستكملت أعمالها في ظل تفشي فيروس كورونا مع اخذ كافة الإجراءات الوقائية.









وفي سياق متصل، تفقد المهندس رجب سالمان، مشروع محطة المعالجة الثلاثية بمدينة سوهاج الجديدة لمتابعة سير الأعمال بالمشروع، وأكد ضرورة الالتزام بالجدول الزمني، وكذا التزام الشركة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.









وذكر المهندس رجب سالمان، أن المحطة بطاقة استيعابية 12 ألف م3/ يوم، وبتكلفة 193 مليون جنية ومن تنفيذ شركة المقاولون العرب.







