"تشريعات الاتصالات": قانون حماية البيانات يدخل حيز التنفيذ بعد 3 شهور

السبت 18/يوليه/2020 - 10:25 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
اشاد الدكتور محمد حجازي  رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات السابق بصدور قانون حماية البيانات الشخصية.

وقال "حجازى" علي صفحته علي الفيس بوك : "الحمد لله .. توج السيد #الرئيس_عبد_الفتاح_السيسي جهودنا التي استمرت عامين بالتصديق علي إصدار #قانون_حماية_البيانات_الشخصية.. وكنت قد تشرفت بالعمل علي إعداد وصياغة مشروع القانون والعمل مع كافة الجهات الحكومية والشركاء من الشركات العالمية والمحلية على الخروج بمشروع يتواكب مع المعايير الدولية في #حماية_الخصوصية وعلى الاخص المعيار الاوروبي #GDPR ويراعي ابعاد #الامن_القومي ويعمل علي تشجيع وجذب #الاستثمار.. عقدنا العشرات من جلسات الحوار وورش العمل مع كافة الجهات والشركات وكذا مع اللجان المتخصصة ب #مجلس_النواب وخاصة لجنة الاتصالات للخروج بتوافق علي مشروع القانون، واود أن اشكر كل من ساهم في تحويل حلم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية من فكرة واجهت تحديات ضخمة علي مدار أكثر من عشر سنوات تم خلالها اجهاض الفكرة عدة مرات حتى تم بحمد الله خروجها للنور وإصدار القانون الذي صدر تحت رقم 151 لسنة 2020 وتم نشره يوم 15 يوليو 2002 ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاث شهور من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية".

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