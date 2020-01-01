تسجيل أقل من 6300 إصابة و124 وفاة جديدة بكورونا في روسيا

السبت 18/يوليه/2020 - 10:22 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل 6234 إصابة و124 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، انخفاضا عن 6406 إصابات و186 وفاة في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 756437 إصابة و12247 حالة وفاة.

 

وكشفت السلطات الصحية الروسية، في تقريرها اليومي، أن 24,4% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

 

وأوضح التقرير، أن 7490 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع مجموع المتعافين إلى 546863، لتبقى هناك 206327 حالة نشطة في عموم البلاد.

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في روسيا 12 ألف، اليوم الجمعة، حيث أبلغت البلاد عن 186 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

سجل مركز الاستجابة للأزمات الفيروسية في البلاد 6،406 حالة جديدة، ليصل بذلك عدد الإصابات على الصعيد الوطني إلى 759،203، رابع أعلى عدد من الحالات في العالم، كما أوردت وكالة "رويترز".

 

ويبلغ عدد الوفيات الآن 12,123. وتقول روسيا، إن 539,373 شخصًا تعافوا.

 

وتهتم العديد من الدول الأجنبية بتجربة الاستجابة لفيروس كورونا المستجد في روسيا بسبب انخفاض معدل الوفيات في البلاد وتتواصل وزارة الصحة الروسية مع السلطات الصحية في دولتين أو ثلاث دول أسبوعيًا لمشاركة هذه التجربة، حسبما صرح وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الجمعة.

 

وقال "موراشكو"، في مؤتمر صحفي: "يتمثل الدور المنهجي لوزارة الصحة في تأمين صيغة المساعدة الطبية التي تلبي أعلى المعايير واللوائح ... واليوم، تعمل فرق متعددة التخصصات وعبر المناطق، مما يسمح لنا بتحديث النظام بسرعة كبيرة، في الواقع لخلق نظام ذو كفاءة قصوى"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

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فيروس كورونا روسيا حصيلة الوفيات

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