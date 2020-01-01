توقعات جديدة بوفاة أكثر من 157000 أمريكي بسبب كورونا الفترة القادمة

السبت 18/يوليه/2020 - 08:56 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
تنبأت فرق عمل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بوفاة أكثر من 157000 شخص بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة بحلول 8 أغسطس، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

تعتمد التوقعات الوطنية لهذا الأسبوع على 24 تجربة فردية اجرتها مؤسسات وباحثين خارجيين. وتنبأت التوقعات الجديدة، التي نشرت يوم الأربعاء، 157204 حالة وفاة بحلول 8 أغسطس، مع نطاق احتمالية وفاة من 149957 إلى 168305 شخص.

وتقول مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها على موقعها الإلكتروني للتنبؤات: "تشير توقعات المجموعة على مستوى الولاية إلى أن عدد الوفيات الجديدة على مدى الأسابيع الأربعة المقبلة سيتجاوز على الأرجح العدد المبلغ عنه خلال الأسابيع الأربعة الماضية في 22 ولاية وإقليمين".

"تشمل الولايات ذات الاحتمال الأكبر لعدد أكبر من الوفيات: أريزونا وفلوريدا وإيداهو ومونتانا وأوكلاهوما وساوث كارولينا وتينيسي وتكساس ويوتا وجزر فيرجن ووست فرجينيا."

على عكس بعض النماذج الفردية، لا تقدم توقعات مجموعة CDC سوى توقعات لمدة شهر تقريبًا في المستقبل. وتوقعت المجموعة السابقة، التي نشرت يوم الخميس الماضي، ما يقرب من 147000 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بحلول 1 أغسطس.

وقد توفي 139266 شخصًا على الأقل من Covid-19 في الولايات المتحدة، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

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