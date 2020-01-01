فيكتوريا بيكهام تستعد لمنافسة جوينث بالترو بشركتها الجديدة للرعاية الطبيعية
السبت 18/يوليه/2020 - 08:42 ص
أحمد جمال أحمد
أعلنت فيكتوريا بيكهام، عن نيتها لتأسيس شركة لصناعة المستحضرات الطبيعية للرعاية والعناية بالبشرة، بالولايات المتحدة، ستكون منافستها الاقرب النجمة جوينث بالترو.
وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن الشركة الجديدة التي ستدشنها فيكتوريا، ستنافس شركة جوينث بالترو التي تقدم نفس المنتجات، وتحمل اسم GOOP.
وعرفت فيكتوريا بيكها باهتمامها بعالم الأزياء والموضة، وبيعها للعديد من المستحضرات للتجميل ببريطانيا ودول اوروبا.