فيكتوريا بيكهام تستعد لمنافسة جوينث بالترو بشركتها الجديدة للرعاية الطبيعية



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن الشركة الجديدة التي ستدشنها فيكتوريا، ستنافس شركة جوينث بالترو التي تقدم نفس المنتجات، وتحمل اسم GOOP.



وعرفت فيكتوريا بيكها باهتمامها بعالم الأزياء والموضة، وبيعها للعديد من المستحضرات للتجميل ببريطانيا ودول اوروبا.



أعلنت فيكتوريا بيكهام، عن نيتها لتأسيس شركة لصناعة المستحضرات الطبيعية للرعاية والعناية بالبشرة، بالولايات المتحدة، ستكون منافستها الاقرب النجمة جوينث بالترو.