الأجناس البشرية.. مفاجأة جديدة عن عقار كورونا المنتظر

قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ محاضر في العلوم الطبية الحيوية بجامعة توتنجهام: إن السباق الآن في إنتاج اللقاح الذي يعطي أفضل نتيجة، منوها بأنه لا يوجد عقار يعطي مناعة 100%.





وأشار "الشربيني"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك حديث متفائل عن وجود أكثر من لقاح قوي منتظر إنتاجه لمواجهة فيروس كورونا يعطي مناعة مزدوجة للمرضى، وهي مناعة تستمر لمدة أطول.





وأضاف أنه يفضل أن يكون هناك أكثر من لقاح، لضمان أفضل نتيجة، لافتا إلى أن تأثير اللقاح قد يختلف تأثيره على أجناس البشر، معقبا: "ممكن نلاقي لقاح تأثيره على الهنود مختلف عن تأثيره على المصريين"، ومن ثم فالعلماء يبحثون عن أفضل نتيجة على الجميع.





تعافي 611 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى أول أمس الخميس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.





وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و4188 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



