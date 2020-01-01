بعد "أحمد بسام زكي".. قصة اغتصاب جديدة تهز الـ"سوشيال ميديا" (صور)

السبت 18/يوليه/2020 - 08:04 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
انتشرت قصة تحرش جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج "المغتصب أحمد شوكت".

ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الصور، التي دعمت وجهة نظرهم بوقوع قضية الاغتصاب والتحرش.

وأوضحوا، أن الشخص المتهم بالتحرش، يدعى أحمد شوكت، وأنه استغل استغراق فتاة عمرها 17 عاما، في النوم عقب إعطاءها مخدر، واغتصبها.

وروت الفتاة في إحدى الصور المنشورة تفاصيل تعرضها للاغتصاب، واصفة ما حدث لها بأنه "كابوس".

وفي وقت سابق، أثارت قضية تحرش أخرى الرأي العام في مصر، حيث استجوبت النيابة العامة، تحت إشراف النائب العام المستشار حمادة الصاوي، المتهم أحمد بسام زكي في واقعة اتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين وهتك عرضهما وفتاة أخرى، بعد أن ألقت القبض عليه لإقراره بما نسب إليه من اتهامات؛ إذ أقر بتعرفه على نحو ست فتيات من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واللاتي بعد تعرفه بهن تلقى منهن صورًا إباحية لهن، فاحتفظ بها، وهددهن لاحقًا بإرسالها لأهلهن بعد إبدائهن الرغبة في إنهاء علاقتهن به، منكرًا ما أُذيع ورُوِّج عنه -خلاف ما أقرَّ به- بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

مواقعة فتاتين
وكانت قد استهلت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة اتهام احمد بسام زكي بالشروع في مواقعة فتاتين وهتك عرضهما وفتاة أخرى، بسؤال الشاكية التي تقدمت بشكواها إلكترونيًّا، فشهدت بتلقيها رسائل من المتهم عبر تطبيق «واتس آب» خلال أواخر نوفمبر عام ٢٠١٦ -بعد تعرفها عليه- هددها فيها باستعماله نفوذًا مزعومًا للوصول إلى أهلها، والادعاء لديهم بممارستها الدعارة وتعاطيها المخدرات، وذلك إذا لم تُنفذ طلبه بممارسة الرذيلة معه، فرفضت وأعرضت عنه وحظرت اتصاله بها، وعلمت لاحقًا من زميلاتها بسوء خُلقه وكذب النفوذ الذي ادعاه، وقدمت دليلًا على شهادتها صُورًا من رسائل التهديد التي تلقتها، مُوضحةً أنها أقدمت على الإبلاغ عن تلك الواقعة بعد أن كانت قد غضت الطرف عنها لمَّا أُذيع أمر المتهم خلال الأيام الماضية.

4 فتيات وطفلة
وسألت النيابة العامة، أربعة فتيات وطفلة تقدمن إليها ببلاغات ضد المتهم المذكور، واللاتي شهدن بتعارفهن عليه من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة من ٢٠١٦ حتى بداية العام الجاري، وإجرائه محادثات وهمية معهن تتضمن خلق مواضيع مشتركة أو استعطافهن بمروره بأزمات حادَّة، أو محاولة إثارة إعجابهن لضمان توطيد علاقتهن به، ثم طلبه لقاءهن بحجج مختلفة؛ ليستدرجهن بذلك إلى لقاءات بالمجمع السكني محل سكنه أو أماكن أخرى، وما أن خلا بهن تعدى عليهن بأفعال هتكت عرضهن محاولًا مواقعتهن، إلا أنهن تمكن من مقاومته والخلاص منه، ثم لاحقهن بعد ذلك برسائل جنسية مكثفة -قدم بعضُهن صورًا منها- مصحوبةً بطلب ممارسة الرذيلة معه وعدم إنهاء علاقتهن به تحت تهديد نشر ما التقطه من صور لهن خلال تعديه عليهن، أو التذرع بنفوذ مزعوم لديه للتشهير بهن، ولكنهن لم يذعنوا إلى طلبه وأنهين علاقتهن به، وآثرن عدم الإبلاغ خشية من ذويهن وإلقاء اللوم عليهن، ثم أقدموا على الإبلاغ لاحقًا لما ذيع أمره خشية إفلاته من العقاب.

حبس المتهم
وكان قد أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي منذ قليل بحبس المتهم «أحمد بسام زكي» أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادىء وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم، وقد أمرت المحكمة بمد حبسه احتياطيًّا خمسة عشر يومًا.
بعد "أحمد بسام زكي".. قصة اغتصاب جديدة تهز الـ"سوشيال ميديا" (صور)
بعد "أحمد بسام زكي".. قصة اغتصاب جديدة تهز الـ"سوشيال ميديا" (صور)
بعد "أحمد بسام زكي".. قصة اغتصاب جديدة تهز الـ"سوشيال ميديا" (صور)
بعد "أحمد بسام زكي".. قصة اغتصاب جديدة تهز الـ"سوشيال ميديا" (صور)
بعد "أحمد بسام زكي".. قصة اغتصاب جديدة تهز الـ"سوشيال ميديا" (صور)
بعد "أحمد بسام زكي".. قصة اغتصاب جديدة تهز الـ"سوشيال ميديا" (صور)
بعد "أحمد بسام زكي".. قصة اغتصاب جديدة تهز الـ"سوشيال ميديا" (صور)
بعد "أحمد بسام زكي".. قصة اغتصاب جديدة تهز الـ"سوشيال ميديا" (صور)

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