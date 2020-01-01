فايلر يرحب برحيل أحمد الشيخ في الميركاتو الصيفي

السبت 18/يوليه/2020 - 08:00 ص
أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
علي خلاف
تبحث إدارة النادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءًا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.

وطلب مسؤولي بيراميدز التعاقد مع أحمد الشيخ من الأهلي عن طريق أحد الوكلاء بصورة نهائية أو على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأوضحت المصادر أن أحمد الشيخ ينتظر قرار السويسري رينيه فايلر، مدرب النادي الأهلي، بخصوص مستقبله مع النادي الأهلي سواء بالرحيل أو الاستمرار رفقة الشياطين الحمر.

وينتهي عقد أحمد الشيخ ينتهي مع النادي الأهلي في يونيو 2021 وترغب لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء باستمراره وتمديد عقده بعد أدائه الجيد مع الفريق هذا الموسم.

وأتمت المصادر أن المدرب السويسري رينيه فايلر لا يمانع رحيل أحمد الشيخ عن النادي الأهلي بعد التعاقد مع طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب في الأسابيع الماضية لمدة 5 سنوات.

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