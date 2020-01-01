صراع مثير بين رونالدو وإيموبيلي.. ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة 34

السبت 18/يوليه/2020 - 05:55 ص
رونالدو وإيموبيلي
رونالدو وإيموبيلي
عبد القادر عرابي
تنطلق مباريات الجولة 34 من الدوري الإيطالي اليوم السبت 18 يوليو بثلاث مباريات، حيث يواجه هيلاس فيرونا صيفه أتالانتا، ويحل ساسولو ضيفاً على كالياري.

كما يستضيف ميلان ضيفه بولونيا، في المباراة المقررة بملعب سان سيرو.

وعلى صعيد صراع الهدافين، يتواصل الصراع بين النجمين، تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو وصاحب الـ29 هدف، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، صاحب الـ28 هدفاً.

وفيما يلي، قائمة هدافي الكالتشيو، قبل انطلاق مواجهات الجولة 34 من البطولة.
1- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – 29 هدفاً.
2- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – 28 هدفاً.
3- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) – 20 هدفاً.
4- فرنشيسكو كابوتو (ساسولو) – 17 هدفاً.
5- لويس مورييل (أتالانتا) – 17 هدفاً.
6- جواو بيدرو (كالياري) – 17 هدفاً.
7- دوفان زاباتا (أتالانتا) – 16 هدفاً.
8- أندريا بيلوتي (تورينو) – 16 هدفاً.
9- يوزسيب إيليسيتش (أتالانتا) – 15 هدفاً.
10- إيدين دزيكو (روما) – 15 هدفاً.

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