تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد بشأن رمضان صبحي

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويرغب النادى الأهلى وفايلر فى الإبقاء على رمضان صبحي جناح الفريق خلال الموسم المقبل خاصة ان اللاعب يُعد ضمن الركائز الأساسية في تشكيل المدرب السويسري.





وكان النادى الأهلى قد كثف جهوده خلال الفترة الماضية مع الفريق الانجليزي هيدرسفيلد للتعاقد بصورة نهائية مع رمضان صبحي برفع العرض المقدم من القلعة الحمراء إلي 3.5 مليون جنيه استرليني لحسم الصفقة .





ويذكر أن هيدرسفيلد قد طالب الأهلي بمبلغ كبير وهو 7 مليون جنيه استرليني وهو ما رفضه النادى الأهلى.



