الزمالك يتحرك لتحصين "ساسي" من أموال الخليج

السبت 18/يوليه/2020 - 04:06 ص
ساسي
ساسي
عبد القادر عرابي
يسعى نادي الزمالك، لحسم ملف تجديد نجم خط وسط الفريق ومنتخب تونس فرجاني ساسي، خلال الفترة الجارية.

ويريد الزمالك تأمين بقاء اللاعب لأطول فترة ممكنة رفقة الفريق، في ظل كونه أحد أهم أعمدة الفريق الأساسية فهناك جلسة مرتقبة بين اللاعب ومسئولو النادي لتجديد عقده مع الفريق.

ووفقاً لعدة مصادر مقربة من اللاعب، فأن عدة أندية سعودية تريد ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير، أن اللاعب يمتلك عدة عروض مغرية براتب سنوي ضخم، للانتقال للدوري السعودي.

وأضافت التقارير، أن اللاعب يفكر بشكل جدي في الرحيل عن الزمالك، بسبب الاغراءات المتواصلة من الأندية السعودية.

كما يرغب اللاعب في خوض تحدٍ جديد خارج الزمالك، بعد أن حقق عدة بطولات للفريق، منذ انضمامه في صيف 2018.

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