تعرف على عدد مشاهدات "Bon Voyage" لكارول سماحة (فيديو)





حققت أغنيه "bon voyage" للمطربة اللبنانية كارول سماحة، نجاجًا كبيرًا منذ طرحها بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





ونجحت الأغنية في تحقيق أكثر من4,224,197 مشاهدة عبر يوتيوب منذ طرحها في 1 يوليو الجاري.



