حقيقة توقيع صالح جمعة للزمالك

السبت 18/يوليه/2020 - 02:34 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
محمد جمال
ترددت أنباء خلال الفترة الماضية تقارير صحفية تفيد حول توقيع صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لنادى الزمالك خلال الفترة الحالية .

وكشف أشرف عبد العزيز محامي صالح جمعة حقيقة ذلك الأمر فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر .

ونفي محامي اللاعب توقيع صالح جمعة لنادى الزمالك مؤكدًا انه كلام غير صحيح وانه لا يعلم مصدر هذه الأحاديث وأن اللاعب فى النادى الأهلى.

وقال أشرف عبد العزيز محامى اللاعب :" صالح جمعة ملتزم في التدريبات ولديه عزيمة وإصرار كبيرين أن يعود للعب أساسيا في الأهلي مرة أخرى وأن يكون صانع ألعاب الفريق".

وأضاف :" عقد صالح يمتد مع الأهلي لعامين ونصف، فكيف يوقّع للزمالك".

وتابع :" لا أعرف مصدر هذه الأقاويل، أنا محاميه، فهل سيوقّع في غيابي ودون علمي؟! صالح جمعة في الأهلي".

وعاد صالح جمعة للتدريبات الجماعية لأول مرة تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر بعد فترة غياب طويلة.

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