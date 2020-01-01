بعد خسارة الليجا.. راكيتيتش يقترب من الرحيل عن برشلونة

السبت 18/يوليه/2020 - 02:09 ص
راكيتيتش
راكيتيتش
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الكرواتي إيفان راكيتيتش أثار المزيد من الغموض حول مستقبله مع برشلونة الإسباني في الوقت الذي ترغب فيه إدارة النادي الكتالوني في بيعه من أجل الاستفادة من عائدات انتقاله.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن موقف راكيتيتش بشأن مستقبله مع برشلونة تغير وأنه ربما يقف عائقًا أمام ترتيبات إدارة النادي الكتالوني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحتت الصحيفة الإسبانية أن عقد راكيتيتش البالغ من العمر32 عامًا ينتهي مع برشلونة في الصيف المقبل وأن بعض المقربين من النجم الكرواتي كشفوا أن أولويات راكيتيتش تغيرت وأصبح الآن يرغب في البقاء حتى نهاية عقده في2021 وذلك بعد أن أعاده كيكي سيتين المدير الفني للبرسا إلى الحياة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النجم الكرواتي راكيتيتش ربط مستقبله ببقاء سيتين في برشلونة بعد أن منحه فرصة المشاركة بشكل شبه منتظم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في الوقت ذاته، إذا كان راكيتيتش سيجلس على مقاعد البدلاء ولن يشارك مع الفريق فإنه سيفكر فقط في العودة لإشبيلية.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي أشبيلية يسعون لاستعادة راكيتيتش لكنهم لن يتمكنوا من دفع قيمة انتقاله أو راتبه الكبير في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.المستجد.

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