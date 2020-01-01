أهم 35 شرطا لعودة "الشيشية" لمقاهي دبي (تفاصيل)

أعلنت بلدية دبي عودة استخدام النارجيلة (الشيشة) في كل الأماكن المخصصة للتدخين، حيث تقدم اعتبارا من السبت 18 يوليو 2020، ووضعت 51 إجراءً إلزاميًا يجب أن يلتزم به كل مشغلي هذه الأماكن في مرحلة عودة الفتح، بعد شهور من منعها للحد من العدوى بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وترصد بوابة "الفجر" أبرز 35 شرطا من الشروط الـ51 لتقديم الشيشة في مقاهي دبي في النقاط التالية:





1- الالتزام بإتباع كل الإرشادات والمعايير الخاصة بالصحة والسلامة في أماكن إقامة الموظفين والعاملين ووسائل النقل بما يتوافق مع إرشادات الصحة والسلامة في دبي.





2- الالتزام بارتداء الموظفين والعاملين الكمامات في كل الأوقات.





3- ضرورة القيام بعمليات التعقيم والتنظيف المُكثف لكل مواقع التلامس والمرافق المُشتركة.





4- إلزام موظفي تقديم الشيشة بغسل الأيدي قبل وبعد تقديم الخدمة.





5- الالتزام بقياس درجات حرارة الموظفين والعاملين والمُرتادين قبل دخول منطقة المُنشأة.





6- عدم السماح ومنع من تظهر عليهم أعراض حرارة أعلى من 37.5 درجة من دخول الموقع.





7- إلزام إدارة المنشأة بتخصيص غُرفة عزل والقيام بوضع عدة إجراءات للتعامل مع الحالات المُشتبه فيها أو المؤكدة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



