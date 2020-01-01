أهم 35 شرطا لعودة "الشيشية" لمقاهي دبي (تفاصيل)
السبت 18/يوليه/2020 - 06:15 ص
زينب وهبه
أعلنت بلدية دبي عودة استخدام النارجيلة (الشيشة) في كل الأماكن المخصصة للتدخين، حيث تقدم اعتبارا من السبت 18 يوليو 2020، ووضعت 51 إجراءً إلزاميًا يجب أن يلتزم به كل مشغلي هذه الأماكن في مرحلة عودة الفتح، بعد شهور من منعها للحد من العدوى بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وترصد بوابة "الفجر" أبرز 35 شرطا من الشروط الـ51 لتقديم الشيشة في مقاهي دبي في النقاط التالية:
1- الالتزام بإتباع كل الإرشادات والمعايير الخاصة بالصحة والسلامة في أماكن إقامة الموظفين والعاملين ووسائل النقل بما يتوافق مع إرشادات الصحة والسلامة في دبي.
2- الالتزام بارتداء الموظفين والعاملين الكمامات في كل الأوقات.
3- ضرورة القيام بعمليات التعقيم والتنظيف المُكثف لكل مواقع التلامس والمرافق المُشتركة.
4- إلزام موظفي تقديم الشيشة بغسل الأيدي قبل وبعد تقديم الخدمة.
5- الالتزام بقياس درجات حرارة الموظفين والعاملين والمُرتادين قبل دخول منطقة المُنشأة.
6- عدم السماح ومنع من تظهر عليهم أعراض حرارة أعلى من 37.5 درجة من دخول الموقع.
7- إلزام إدارة المنشأة بتخصيص غُرفة عزل والقيام بوضع عدة إجراءات للتعامل مع الحالات المُشتبه فيها أو المؤكدة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
8- الالتزام بإجراءات عمليات التطهير طبقًا لإرشادات هيئة الصحة بدبي.
9- الالتزام بعمليات تنظيف وتطهير كل أجزاء الشيشة وتشمل عمليات التنظيف والتطهير الملاقط قبل وبعد كل مُستخدم.
10- يسمح باستخدام خراطيم الشيشة ذات الاستخدام الواحد فقط.
11- الالتزام بغسل وتطهير الشيشة بعُمق والقيام بتغيير الماء المُستخدم بعد كل مُستخدم.
12- غير مسموح باختبار الموظفين للشيشة قبل التقديم للعميل.
13- الالتزام بزيادة دورية عمليات التنظيف والتطهير في مناطق التدخين.
14- وفقًا للإجراءات الاحترازية يجب الالتزام بتوفير حاويات النُفايات الملوثة الخاصة في كل المداخل الرئيسية وفي الأماكن المُشتركة للنُفايات الطبية " الكمامات والقفازات وما إلى ذلك " والقيام بإزالتها بصورة متكررة.
15- الالتزام بتوفير معقمات يدوية في مختلف المناطق في الموقع.
16- الالتزام بتوفير أنظمة التهوية وتنقية الهواء حسب متطلبات مدينة دبي.
17- السماح بخدمات صف السيارات لكل المنشآت مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المحددة لهذه الخدمة.
18- الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي حيث يجب التأكد من الحفاظ على مسافة التباعد الجسدي الآمنة " 2 متر" في كل أنحاء المطعم أو المقهى أو المنشأة.
19- ضرورة التأكد من وجود مسافة " 2 متر" بين كل طاولة والحد الأقصى 5 مقاعد لكل طاولة في منطقة التدخين.
20- يجب توفير علامات أرضية واضحة ولافتات تُشير إلى مسافات التباعد الجسدي بصورة واضحة.
21- تخصيص مساحة 4 أمتار مربعة لكل شخص داخل منطقة التدخين.
22- منع وحظر التجمعات أو إقامة الحفلات.
23- عدم السماح بتواجد المجموعات الأكثر من 5 أشخاص في منطقة التدخين.
24- عدم السماح للعملاء بالتواجد في منطقة التدخين أكثر من 3 ساعات.
25 - يجب التأكد من تعقيم الزوار أيديهم عند الوصول.
26- استخدام أدوات "أطباق أو أكواب أو عبوات" بلاستيكية مطهرة ومعقمة أو يمكن التخلص منها ومغلفة بشكل فردي.
27- الالتزام بجميع قواعد ولوائح بلدية دبي في الأماكن التي تم تخصيصها للتدخين.
28- يجب التأكد من أن درجة الحرارة داخل منطقة التدخين بين 22.5 و25.5 درجة ويتراوح معدل الرطوبة بين 30-60 %.
29- يجب التأكد من الالتزام بإتباع كل متطلبات القانون الاتحادي والمتطلبات المذكورة في الأدلة الإرشادية الخاصة بتنظيم التدخين الصادرة عن بلدية دبي.
30- يُنصح بتقديم كمامات وأدوات تعقيم للزوار.
31- يُنصح بتوفير صناديق مخصصة لإلقاء المواد المُستعملة فيها والأفضل عدم لمسها في جميع أنحاء المنشأة.
32- يجب تشجيع وسائل الدفع الإلكتروني ويُسمح أيضًا بالدفع النقدي بالطريقة التقليدية.
33- القيام بنشر كل الإجراءات والمُتطلبات الاحترازية بين الموظفين والزوار عن طريق استخدام وسائل الاتصال المختلفة والمتنوعة.
34- يجب التأكد من توفير التدريب الكافي لموظفي تقديم الشيشة حفاظًا على التطهير الوقائي.
35- من المقرر متابعة تطبيق هذه الإجراءات عن طريق التفتيش الدوري بهدف التحقق من الالتزام بها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات غير المُلتزمة طبقًا للضوابط المعمول بها.
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