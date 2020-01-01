على رأسهم يوفنتوس.. بوكيتينو يدخل حسابات 5 أندية في الموسم الجديد

يفاضل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام، بين خمسة عروض تدريبية من فرق قوية في أوروبا لتولى قيادة مهام أحدهم الفنية في الموسم الجديد.





ذكرت صحيفة "ذا صن"، أن بوكيتينو ضمن حسابات 5 أندية لتولي المسؤولية الفنية، وهي إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس وبوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى نيوكاسل.





وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر ميلان وضع بوكيتينو ضمن القائمة المختصرة المرشحة لتعويض أنطونيو كونتي، بعد تراجع نتائج النيراتزوري في الدور الثاني هذا الموسم.





وتابعت الصحيفة أن إدارة يوفنتوس الإيطالي مستعدة، للتخلي عن المدرب ماوريسيو ساري والتعاقد مع بوكيتينو، إذا أخفق الفريق في دوري أبطال أوروبا.





وأوضحت الصحيفة أن تعاقد بوكيتينو مع نيوكاسل، يتوقف على إبرام صفقة بيع النادي إلى صندوق الاستثمار السعودي نظير 300 مليون جنيه إسترليني.





الجدير بالذكر أن بوكيتينو قد تعرض للإقالة من قبل إدارة توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في منتصف الموسم الحالي، بسبب تراجع نتائج الفريق.



