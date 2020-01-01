هل تجوز شهادة المرأة في عقد الزواج؟.. داعية يجيب (فيديو)

السبت 18/يوليه/2020 - 05:19 ص
أحمد كريمة
أحمد كريمة
شيماء حسن
قال أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الإمام أبوحنيفة قد أباح شهادة المرأة في عقود الزواج، ولكن المشرع المصري أخذ برأي الجمهور بوجوب شهادة رجلان على عقود الزواج، ولذلك لا يؤخذ بشهادة المرأة في مصر.

وأضاف "كريمة"، في اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "أن شهادة المرأة تكون في المعاملات المالية وأمور النساء، هذا الأمر ليس من قطعيات الدين وهو أمر اجتهادي وليس به ثمة مشكلة أو أمر خلافي ولكن أنصح بترك هذه الأمور في أيدي العلماء، وأنا لا أحبذه".

مفتي الجمهورية: من حق المرأة الترشح للرئاسة
وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قد صرح أنه من حق المرأة الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى تكريم التشريع الإسلامي لها وإعطائها كامل حقوقها.

وأضاف علام خلال لقائه ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد": "المرأة في التشريع الإسلامي لها مكانة مميزة والإسلام كرمها وأعطى لها كل الحقوق".

وتابع "المرأة في محيط التكاليف الشرعية هي مساوية للرجل"، لافتًا إلى أن المرأة كالرجل في الوظيفة العامة ومن حقها رئاسة الجمهورية.

وأوضح مفتى الديار المصرية، أن مصر كانت من أوائل الدول التي أصدرت وثيقة دستورية في عام 1923 ساوت بين الرجل والمرأة.

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه من حق المرأة الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى تكريم التشريع الإسلامي لها وإعطائها كامل حقوقها.

وأضاف علام خلال لقائه ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد": "المرأة في التشريع الإسلامي لها مكانة مميزة والإسلام كرمها وأعطى لها كل الحقوق".

وتابع "المرأة في محيط التكاليف الشرعية هي مساوية للرجل"، لافتًا إلى أن المرأة كالرجل في الوظيفة العامة ومن حقها رئاسة الجمهورية.

وأوضح مفتى الديار المصرية، أن مصر كانت من أوائل الدول التي أصدرت وثيقة دستورية في عام 1923 ساوت بين الرجل والمرأة.

ومن ناحية أخرى أشار إلى أن التحرش جريمة من الجرائم المنكرة وذنب يرتقي إلى الكبائر، مضيفًا "التحرش هو جريمة بلا شك من الجرائم المنكرة وعقابه أليم عند الله سبحانه وتعالى".

وتابع "التحرش بعيد تمامًا عن الأخلاق والقيم التي تربت عليها الأسرة المصرية، ودار الإفتاء أصدرت أكثر من فتوى في هذا الصدد، ولابد من إعادة النظر بوضع المرأة في التشريع الإسلامي".

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