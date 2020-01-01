شاهد: مسيحي يشارك في بناء مسجد في الأقصر (فيديو)

السبت 18/يوليه/2020 - 06:03 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
روى أشرف حربي، أحد رجال الأعمال، تفاصيل إعادة بناء مسجد بالأقصر بمشاركة المسيحيين بعد افتتاحه رسميًا وتعيين إماما له.

وقال "حربي" في اتصال هاتفي ببرنامج "الصديقان" المذاع على فضائية "المحور": "القاطنين في المنطقة ومن بينهم مسيحي تواصلوا معي بخصوص أزمة المسجد، بأنه قائم منذ أكثر من سنتين، ولا يوجد به أي شعائر، وبالفعل تم التواصل مع جهاز المدينة وحل مشاكل المسجد".

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه لا يوجد مانع من بناء الكنائس من مال المسلمين من باب التماسك بين أطياف المجتمع، مؤكدًا أن الإسلام أمرنا بالحفاظ على دور العبادة.

وقال "علام"، خلال لقائه ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد": "نحن مأمورون بالحافظ وترك الناس وما يؤمنون ويعتقدون لأن قضية الإيمان في القلب استشهادًا بقول الله سبحانه وتعالى (لا إكراه في الدين)".
وأشار إلى أن الليث بن سعد فقيه مصر أفتى بأن بناء الكنائس في الإسلام من عمارة الأرض، وكيف أنه تم بناء الكنائس في عند الصحابة عليهم السلام.

وأضاف أن وثيقة المدينة هي نموذج دستوري بالتعبير المعاصر لقضية العيش المشترك في مجتمع متعدد الطوائف، موضحًا أن هذه الوثيقة بمثابة أول دستور للمواطنة، مؤكدًا على المسئولية المجتمعة الدينية بوجوب المحافظة على الكنائس.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه وفد من نصارى نجران وحانت وقت صلاتهم سمح لهم بالصلاة داخل مسجده النبوي وفي هذا رسالة على أن الإيمان هو عمل قلبي.

وتابع: "التشريع الإسلامي يستوعب الهويات المختلفة وأكد على التجاور والامتزاج داخل المسجد وفي داخل مجتمع المدنية".

وفي ذات السياق أشار إلى أن مصر تقدم النموذج لباقي الدول على مسألة التعايش والامتزاج بين قطبي المجتمع المصري، مؤكدًا على أن هناك عمق وتداخل وتماسك ما بين الكنيسة والمسجد.

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