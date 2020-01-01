بسبب الفيديو.. مرتضى منصور يوجه صدمة جديدة للخطيب

السبت 18/يوليه/2020 - 12:16 ص
مرتضي والخطيب
مرتضي والخطيب
الفجر الرياضي
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، على تقدمه ببلاغ ضد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، لقيام الأخير بفبركة الفيديو المنتشر لرئيس القلعة البيضاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" على حد وصفه.

وقال مرتضى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم، بمقر النادى فى ميت عقبة: "أنا عملت ضد الخطيب وإبراهيم مدبولي اللي نشر الفيديو بلاغ".

وأضاف :"أول واحد نشر الفيديو اسمه ابراهيم، وده تبع كهربا، طب أنا بسأل محمود الخطيب ليه ماحطوش في البلاغ؟ أنا بسأله هو إبراهيم شال الفيديو لإنه عارف أنه مش حقيقي".

مرتضى: اسم حسن شحاتة ما زال موجودا بالنادي

كما أكد مرتضى، على عدم إزالة اسم حسن شحاتة، وحازم إمام من مقر النادى وكذلك لافتة حازم إمام، موضحا: "اللافتات موجودة في مكانها ولم أقم بإزالتها، أنا كنت بعمل تجربة للإعلام، وقال أن البعض ترك القضايا الموجودة على الساحة وتحدث عن أزالة اللافتات اللي أنا مشالتهاش".

وأشار إلى، أنه سيراجع غدًا مجلس الزمالك ملف نادي القرن كاملاً، على أن يقدمه يوم الأحد بشكل رسمي للاتحاد الأفريقي والمحكمة الرياضية.

وجدير بالذكر أن مرتضى، يعقد جلسة اليوم، مع مسئولي الصفحات والجروبات الزملكاوية، ، وتعد هذه الجلسة هي الثانية بين رئيس النادي وأصحاب الصفحات البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى وذلك لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادي، فى إطار عقد جلسات مستمرة معه لتوضيح عدة أمور خاصة بالنادى، مؤكدا، على أنه قرر منح عضوية عاملة مجانية لكل أسر الشهداء من نادي الزمالك.

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