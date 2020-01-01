حريق هائل وظهور الرجل الأخضر.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر

السبت 18/يوليه/2020 - 05:29 ص
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
تستعرض بوابة "الفجر" لمتابعيها أبرز الأحداث التي شهدتها مصر خلال أسبوع بدءًا من يوم السبت 11 يوليو وحتى يوم الجمعة 17 يوليو 2020 في السطور التالية:

- النيابة تُغلق شاطئ النخيل بالإسكندرية
شهد بداية الأسبوع حدثًا مؤسفًا ومُحزنًا في شاطئ النخيل في حي العجمي بالإسكندرية، بعد حادث غرق 11 شخصا، وعلى الفور أمرت نيابات الدخيلة والعامرية بإغلاق شاطئ النخيل بالعجمي، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء وسلامة المواطنين وحمايتهم، كما تم استدعاء مسئولي الشاطئ ليتم إجراء التحقيقات في بيان المتسبب في غرقهم أمام الحاجز الخامس بشاطئ النخيل غرب المدينة، وجاء قرار من النيابة باستعجال تحريات المباحث وملابسات وقوع حادث الغرق وصدر تصريح بدفن الـ11 جثة، وذلك بعد إجراء الكشف الطبي عليهم للوقوف على أسباب الوفاة وأخذ أقوال أهل المتوفين والشهود العيان. 

- حريق خط بترول طريق الإسماعيلية:
شهد هذا الأسبوع حريقا كارثيا هائلا، في ماسورة مواد بترولية في طريق الإسماعيلية الصحراوي، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بحدوث كسر في ماسورة مواد بترولية في طريق الإسماعيلية ما نتح عنه حريق هائل، وعلى الفور تحركت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، ودفعت بـ15 سيارة إطفاء حريق و4 خزانات للسيطرة على هذا الحريق الكارثي، وأغلقت على الفور الطرق التي تؤدي إلى موقع حادث الحريق، وتم مطالبة المواطنين بالابتعاد عن منطقة الحريق بالكامل، وتوجه فورًا لموقع الحادث وزير البترول والثروة المعدنية بموقع الحادث، لكي يُتابع عمليات إخماد الحريق، وكانت الخسائر الناجمة عن الحادث تفحم 30 سيارة وإصابة 17 شخصا، في الحادث ولا توجد أي وفيات بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة، ويجرى الآن حصر جميع الخسائر الناتجة عن هذا الحادث الكارثي.

- اقتحام الرجل الأخضر مدينة الإنتاج الإعلامي
في واقعة غريبة وعجيبة اقتحم شاب مجهول يدهن جسمه باللون الأخضر مدينة الإنتاج الإعلامي ومعه سلاح أبيض " سنجة " وحاول الاعتداء على أفراد الأمن مما دفع أفراد الأمن للقيام بأداء مهامهم والتعامل معه بتخويفه بإطلاق النار ولكن نجم عن الطلق الناري إصابة الرجل الأخضر في بطنه ونتج عن ذلك مقتله بالفعل.

وعلى الفور بدأت النيابة العامة في مدينة 6 أكتوبر بإجراء التحقيقات في هذه الواقعة المثيرة وكانت نتائج التحقيقات أن هذا المجهول هو شاب في العقد الثالث من عمره وأمرت النيابة على الفور بتشريح الجثمان وأمرت بالتحفظ على السلاح الأبيض "السنجة" وباستمرار التحقيقات تبين أن هذا الشاب يقيم بمحافظة البحيرة وتوقعت التحريات أن هذا الشاب يعاني من اختلال عقلي وتم إخطار النيابة التي انتقلت لمناظرة الجثة ومعاينة مسرح الحادث وقررت تشريحها على الفور. 
حريق هائل وظهور الرجل الأخضر.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر
حريق هائل وظهور الرجل الأخضر.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر
حريق هائل وظهور الرجل الأخضر.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر
حريق هائل وظهور الرجل الأخضر.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر
حريق هائل وظهور الرجل الأخضر.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر
حريق هائل وظهور الرجل الأخضر.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر

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