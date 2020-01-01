يورجن كلوب يطلب ضم نجم بايرن ميونخ

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:56 م
كلوب
كلوب
وكالات
كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم أن نجم بايرن ميونخ تياجو ألكانتارا ينتظر اتفاق ناديه مع ليفربول الإنجليزي قيمة صفقة انتقاله إلى الدوري الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ المدرب الألماني لليفربول يورجن كلوب يرغب بالتعاقد مع اللاعب الإسباني البالغ 29 عاماً، لكن الفريقين لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق بشأن قيمة الصفقة، كاشفة بأنّ ليفربول غير مستعد لدفع أكثر من 25 مليون يورو، فيما يطالب بايرن بأربعين مليون يورو.

وسبق للرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل هاينتس-رومينيغه أن رشح في وقت سابق من الشهر الحالي رحيل ألكانتارا عن صفوف الفريق هذا الصيف، نافياً في الوقت عينه وجود أيّ تواصل بشأنه مع ليفربول.

وبات لاعب الوسط مدار تقارير صحافية عدة في الآونة الأخيرة بشأن مفاوضات تجديد عقده مع النادي البافاري، والذي ينتهي في أواخر موسم 2020-2021.ّ

وتعززت فرضية رحيل ألكانتارا عن بايرن بعدما أدرج منزله في ميونيخ للبيع بحسب ما تناقلت وسائل الإعلام الألمانية.

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