عمرو أديب عن سفره للخارج: حدوتة ليست مريحة

السبت 18/يوليه/2020 - 04:30 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إنه سافر إلى الإمارات الأيام الماضية، مشيرا إلى أنه حاول أن يعيش الحياة العادية في ظل الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن تجربة ركوب الطائرة في ظل جائحة كورونا مرعبة.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "كنت مرعوب أتكلم مع حد، وشعرت برعب أكبر لما كنت في مطعم وقلعته عشان أكل"، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية في الإمارات جيدة، ولم يغادر الفندق إلا بعد وصول رسالة له بنتيجة المسحة التي أجراها.

وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن متعة السفر لم تعد مثلما كانت، معقبا: "حدوتة ليست مريحة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.

وقال، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و 4188 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب بوابة الفجر برنامج الحكاية الفجر

أخبار تهمك

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي ينسحب من صفقة نجم بيراميدز ويقدم هدية من ذهب للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترب بشدة من حسم صفقة قوية

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حادث طعن في لندن والشرطة تتحدث عن وقوع إصابات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قمة أفريقية بمشاركة السيسي حول سد النهضة الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 11 ساعة

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 13 ساعة

بسبب الفيديو.. مرتضى منصور يوجه صدمة جديدة للخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يحسم مصير كيكي سيتين

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

ميسي يتخذ قراراً جديداً في برشلونة عقب خسارة الدوري

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ يوم

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

31 ألف حالة.. مصر تسجل رقمًا جديدًا في إصابات كورونا

بشرى سارة .. ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمصر

بشرى سارة.. ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمصر

41 ألف حالة.. مصر تسجل رقما جديدا في إصابات كورونا

الأعلى على الإطلاق.. مصر تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا اليومية

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن إصابات كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:19 م

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:01 م

ميسي يتخذ قراراً جديداً في برشلونة عقب خسارة الدوري

02:40 ص

عاجل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

10:01 م

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

09:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام