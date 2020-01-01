عمرو أديب عن سفره للخارج: حدوتة ليست مريحة

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه سافر إلى الإمارات الأيام الماضية، مشيرا إلى أنه حاول أن يعيش الحياة العادية في ظل الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن تجربة ركوب الطائرة في ظل جائحة كورونا مرعبة.





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "كنت مرعوب أتكلم مع حد، وشعرت برعب أكبر لما كنت في مطعم وقلعته عشان أكل"، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية في الإمارات جيدة، ولم يغادر الفندق إلا بعد وصول رسالة له بنتيجة المسحة التي أجراها.





وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن متعة السفر لم تعد مثلما كانت، معقبا: "حدوتة ليست مريحة".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.





وقال، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و 4188 حالة وفاة.



