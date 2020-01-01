أفشة يتبرأ من دعم اسامة حسن بعد هجومه وإسائته للخطيب: "قمت بحظره من حساباتي"

أعلن محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تبرأه من دعم اسامة حسن نجم الزمالك السابق، وذلك عقب هجوم الأخير على محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء.





وقام اسامة حسن بالهجوم على محمود الخطيب والنادي الأهلي، وإعلان دعمه لمرتضى منصور، في خلاف الناديين الذي ظهر خلال الفترة الأخيرة.





ونشر أفشة مقطع فيديو له عبر "ستوري" حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلًا: "أرفض بشدة الإساءة للأهلي، ورئيسه محمود الخطيب والجماهير، من اسامة حسن لاعب الزمالك وإنبي السابق".





تابع أفشة: "قمت بدعم اسامة حسن في وقت سابق بمقطع فيديو، عندما دشن قناة خاصة به على موقع يوتيوب، لكن هذا الأمر كان منذ فترة طويلة".





وواصل أفشة: "قمت بحظر اسامة حسن من حساباتي فور علمي بهجومه على محمود الخطيب".