"دي نكتة".. أديب ساخرا من تصريح أردوغان بشأن تدخل مصر في ليبيا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح بأن تدخل مصر في ليبيا غير شرعي، معلقا: "دي نكتة".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن أردوغان يقول أن هناك علاقات تربطهم بليبيا تعود إلى 500 سنة، معقبا: "مصر تربطها علاقات بليبيا بقالها 7 آلاف سنة، لو بـ 500 و600.. إحنا أكتر وكنا دولة واحدة".





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