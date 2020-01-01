خبير يوضح تأثير التوترات السياسية على أداء البورصة المصرية

قال وائل عنبه الخبير الاقتصادي، إن البورصة تعد إستفتاء يومي على الأحداث السياسية التى تعد لها تأثير على أوضاع البلاد بشكل عام من ضمنها الأوضاع الاقتصادية وتحديد قدرتها على سداد الديون مستقبليا.

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج " علشان بكرة" المذاع على الفضائية المصرية مع الإعلامية جيهان فوزي، التوترات السياسية التى تمر بها البلاد حاليا من أزمة سد النهضة، والقضية الليبية جعل مؤشرات البورصة تتأثر سلبا خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وأضاف" عنبه"، أن تراجعات مؤشرات البورصة لن تستمر طويلا بل ستعاود الأرتفاع من جديد بطريقة سريعة، بسب وضوح رؤيتها السياسية ف تلك القضيا، ولجيها ايضا جيش قوي قادر على حمايتها.





واشار عنبه، إلى أن مؤشرات البورصات العالمية ومصر بدأت التعافي من أزمة كورنا مؤخرا، موضحا أن المؤشر المصري وصل إلى إلى القاع عند مستوي 8 الالاف نقطة في منتصف مارس ومع ضخ البنوك المصرية أموال في البورصة عاود لتحقيق ارتفاعات من جديد.



