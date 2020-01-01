رد ناري من الإفتاء على تحويل آيا صوفيا إلى مسجد (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية ، في تعليقه على تحويل كنيسة "آيا صوفيا" إلى مسجد، إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه وفد من نصارى نجران وحانت وقت صلاتهم سمح لهم بالصلاة داخل مسجده النبوي وفي هذا رسالة على أن الإيمان هو عمل قلبي.





وأضاف علام خلال لقائه ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد": "أن التشريع الإسلامي يستوعب الهويات المختلفة وأكد على التجاور والامتزاج داخل المسجد وفي داخل مجتمع المدنية".



وفي ذات السياق أشار إلى أن مصر تقدم النموذج لباقي الدول على مسألة التعايش والامتزاج بين قطبي المجتمع المصري، مؤكدًا على أن هناك عمق وتداخل وتماسك ما بين الكنيسة والمسجد.





