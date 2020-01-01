المغرب تسجل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة الغربية، اليوم الجمعة، تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل عدد المصابين إلى 16726.

وقالت الصحة الغربية، أن عدد الوفيات من فيروس كورونا داخل البلد ارتفع إلى 264 بعد الإعلان عن وفاة واحدة جديدة، ووصل عدد الحالات الحرجة إلى 34 وعدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 14360 بعد تعافي 395 شخصًا. 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 14,105 مليون إصابة، بينهم أكثر من 595 ألف حالة وفاة، وأكثر من 8,393 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا المغرب كورونا المغبر كورونا فيروس كورونا المغرب

أخبار تهمك

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي أم الزمالك.. مرتضى منصور يكشف عن الفريق الذي يشجعه محمد صلاح

منذ ساعتين و 12 دقيقة

سيميوني: ريال مدريد يستحق التتويج بلقب الليجا

منذ 42 دقيقة

نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ 43 دقيقة

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن انخفاض حاد في إصابات ووفيات كورونا (بيان يومي)

منذ أقل من ساعة

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار جديد من الزمالك حول المشاركة في الدوري

منذ أقل من ساعتين

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

ماجد المصري يعلن إصابة ابنته: "يارتني كنت انا"

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 20 ساعة

عاحل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

منذ 42 دقيقة

"بالمايوه".. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي على البحر والأخير: "بتغفليني"

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

نيوريوك تسجل 422 حالة وفاة جديدة بفيروس الكورونا

الجزائر تسجل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

ولاية نيويورك تسجل 306 وفيات جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الصحة الجزائرية تسجل 3 وفيات و148 إصابة جديدة بكورونا

السودان تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

عاحل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

03:19 م

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

08:49 م

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:01 م

عاجل.. قرار جديد من الزمالك حول المشاركة في الدوري

09:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام