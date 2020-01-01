على رأسهم يوفنتوس.. أندية أوروبا تتصارع على التعاقد مع بوتشيتينو

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن العديد من كبار الأندية في أوروبا مهتمة بالتعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو يعتبر الذي تمت إقالته منذ عدة أشهر من تدريب توتنهام الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة تيلجراف البريطانية بأن كلا من إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين يضعان ماوريسيو بوتشيتينو على قائمة إهتمامتهم في حال تمت إقالة أنطونيو كونتي وماوريسيو ساري.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن المدير الفني الأرجنتيني ارتبط بالعديد من الأندية على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي وبرسيا دورتموند الألماني بالإضافة إلى ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الشكوك تحوم حول إستمرار كونتي وساري في أنتر ميلان ويوفنتوس على الترتيب في حين يعتمد نيوكاسل على بيع النادي إلى صندوق الاستثمار السعودي من أجل التعاقد مع بوتشيتينو.



