نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:00 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
رفض نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العروض الخارجية من أجل الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، مؤخرًا عرضًا من جانب أحد أندية الدوري الفرنسي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كما أبدى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رفضه التام رحيل اللاعب أو التفكير في التفريط بخدماته، خاصةً أنه من الأعمدة الرئيسية داخل التشكيل الأساسي السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي يتمسك بكل لاعبيه بالفترة المقبلة.

ويعد ديانج، واحد من أفضل لاعبي خط الوسط بالدوري المصري بالوقت الحالي، وحجز مكانه بشكل أساسي مع الفريق قبل توقف الدوري المصري بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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