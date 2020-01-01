مفاجأة.. شيكو يصدم جمهوره بظهوره في الفيلم العالمي "تايتنك"

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نشر الفنان شيكو صورة له برفقة النجمه "كيت وينسليت" التي قامت بدور البطلة في فيلم " تايتانك" وذلك عن طريق فبركة الصورة بإستخدام أحد التطبيقات المنتشره حالياً وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام.



وظهر" شيكو"جالساً لجوار البطلة في الفيلم، محتلاً بذلك دور البطل الحقيقي في فيلم" تايتانك" وهو الفنان" ليوناردو دي كابريو، وذلك في صورة معدلة باستخدام التطبيقات الخاصة بتعديل الصور وعمل التأثيرات المختلفة عليها.



وعلق "شيكو" بخفة علي الصورة قائلاً :" كفاية بقي إهانة للزملاء" وذلك ليشارك جمهوره الحس الفكاهي ومشاركتهم الضحك والنكته كما تعود .



يشار إلي أن بَطلي الفيلم الحقيقيون هم ليوناردو دي كابريو الذي أدّى دور جاك داوسون، وكيت وينسليت التي أدّت دور روز ديويت.





يذكر أن الفنان شيكو قد خاض السباق الرمضاني بمسلسل "اللعبة" والتي تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.





وعرض مسلسل اللعبة علي تطبيق شاهد قبل عرضه في شهر رمضان وشارك في العمل هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي.



