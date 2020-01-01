مفاجأة.. شيكو يصدم جمهوره بظهوره في الفيلم العالمي "تايتنك"

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:16 م
شيكو
شيكو
سيدة صادق

نشر الفنان شيكو صورة له برفقة النجمه "كيت وينسليت" التي قامت بدور البطلة في فيلم " تايتانك" وذلك عن طريق فبركة الصورة بإستخدام أحد التطبيقات المنتشره حالياً وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام.

وظهر" شيكو"جالساً لجوار البطلة في الفيلم، محتلاً بذلك دور البطل الحقيقي في فيلم" تايتانك" وهو الفنان" ليوناردو دي كابريو، وذلك في صورة معدلة باستخدام التطبيقات الخاصة بتعديل الصور وعمل التأثيرات المختلفة عليها.

وعلق "شيكو" بخفة علي الصورة قائلاً :" كفاية بقي إهانة للزملاء" وذلك ليشارك جمهوره الحس الفكاهي ومشاركتهم الضحك والنكته كما تعود .

يشار إلي أن بَطلي الفيلم الحقيقيون هم ليوناردو دي كابريو الذي أدّى دور جاك داوسون، وكيت وينسليت التي أدّت دور روز ديويت.


يذكر أن الفنان شيكو قد خاض السباق الرمضاني بمسلسل "اللعبة" والتي تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.


وعرض مسلسل اللعبة علي تطبيق شاهد قبل عرضه في شهر رمضان وشارك في العمل هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي.

مفاجأة.. شيكو يصدم جمهوره بظهوره في الفيلم العالمي تايتنك

أخبار تهمك

الأهلي أم الزمالك.. مرتضى منصور يكشف عن الفريق الذي يشجعه محمد صلاح

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ 43 دقيقة

سيميوني: ريال مدريد يستحق التتويج بلقب الليجا

منذ 41 دقيقة

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ماجد المصري يعلن إصابة ابنته: "يارتني كنت انا"

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من الزمالك حول المشاركة في الدوري

منذ أقل من ساعتين

"بالمايوه".. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي على البحر والأخير: "بتغفليني"

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة تعلن انخفاض حاد في إصابات ووفيات كورونا (بيان يومي)

منذ أقل من ساعة

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

منذ حوالي 4 ساعات

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 7 ساعات

عاحل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

منذ 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

عاحل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

03:19 م

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

08:49 م

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:01 م

عاجل.. قرار جديد من الزمالك حول المشاركة في الدوري

09:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام