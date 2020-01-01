المفتي: التحرش ذنب يرتقي إلى الكبائر وجريمة منكرة (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن التحرش جريمة من الجرائم المنكرة، مشيرًا إلى أنه ذنب يرتقي إلى الكبائر.





وأضاف علام خلال لقائه ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد": "التحرش هو جريمة بلا شك من الجرائم المنكرة وعقابه أليم عند الله سبحانه وتعالى".



وتابع "التحرش بعيد تمامًا عن الأخلاق والقيم التي تربت عليها الأسرة المصرية، ودار الإفتاء أصدرت أكثر من فتوى في هذا الصدد، ولابد من إعادة النظر بوضع المرأة في التشريع الإسلامي".









