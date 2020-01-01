مودريتش: راضي عن مشواري مع ريال مدريد ونستعد لمانشستر سيتي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد، ان التتويج بلقب الليجا، افضل ختام لموسم استثنائي، مشيرا إلى رضاه عن أدائه رغم تقدمه في العمر، وعن مشواره مع الملكي بشكل عام

وقال مودريتش، في تصريحات لقناة ناديه: "أقول دائمًا للمدرب، إنني أريد أن ألعب وأشعر أنني ألعب بشكل أفضل ولا أحب الراحة، والمدرب يعرف ذلك، لكنه يريد المداورة؛ لأننا نملك العديد من اللاعبين الذين يلعبون بشكل جيد للغاية".

وتابع: "أشعر بالراحة في اللعب، ولا أريد رؤية سني في بطاقة الهوية الخاصة بي، بل ما أفعله في الملعب، فهم يتحدثون في السن وأنا لا أحب ذلك، لقد عملت كثيرًا فترة الحجر الصحي وبدون توقف، وهذه هي ثمرة هذا العمل، وأنا سعيد جدًا بأدائي وأداء الفريق بأكمله لأننا قمنا بشيء مذهل، وليس هذا الشهر فقط، بل الموسم بأكمله".

وأضاف: "أعتقد أن الموسم كان طويلا بشكل عام، وظهرنا بشكل رائع في العديد من المباريات، والفريق أظهر الجوع ولم يسترخ؛ من أجل الوصول للمستوى الذي يريده المدرب، وفزنا بـ10 من أصل 10 مباريات، وتبقى مباراة ونريد أن ننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة".

وعن مباراة مانشستر سيتي بدوري الأبطال قال : "نعلم أنها مباراة صعبة للغاية، حيث حققنا نتيجة سلبية في المباراة الأولى، وكان من العار أن نخسر، لكن ذلك جزء من كرة القدم، ولا يمكنك الفوز دائمًا، أعتقد أن لدينا من القوة ما يكفي للذهاب إلى هناك وتقديم مباراة رائعة، ونعرف مثل هذه المواجهات جيدًا، وسنرتاح قليلا بعد الليجا ونستعد جيدًا لهم".

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