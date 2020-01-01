فايلر يحسم موقفه النهائي من رحيل أجايي في الميركاتو الصيفي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف

حسم المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، موقفه من رحيل الجناح النيجيري جونيور أجايي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

رحيل جونيور أجايي عن النادي الأهلي

رفض المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فكرة رحيل النيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق في الموسم المقبل.

من جانبه أوضحت مصادر صحفية أن فايلر يتمسك باستمرار أجايي مع الفريق كواحد من العناصر المهمة في هجوم النادي الأهلي.

وأثار جون إدوارد وكيل اللاعب حالة من الجدل الشديد حول رحيل اللاعب النيجيري جونيور أجايي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تصريحاته الأخيرة.

واستعاد أجايي مستواه مع الأهلي بعد تولي فايلر المهمة بعد فترة غياب جعلت النادي يعرضه للبيع في الشتاء الماضي ولكن الموقف تغير بعد تألق المهاجم مع المدرب السويسري.

ويجيد أجايي اللعب كرأس حربة صريح أو كجناح وكذلك تحت رأس الحربة وهو ما جعل فايلر يتمسك به ويرفض فكرة رحيله خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.

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