تعليق غير متوقع من نجل عبد الرحمن أبو زهرة عقب تصريحات والده

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:30 م
عبدالرحمن ابو زهرة
عبدالرحمن ابو زهرة
مي مرسي
عبر أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن استيائه عقب سماع ما قاله والده عن مشاركاته في عالم الفن،وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب نجل عبد الرحمن أبو زهرة قائلا: "يا أول من علمني كيف أحترم الفن وأعشقه وأكون صادقا في كل نوتة موسيقية أعزفها، من يوم ما كنت بلعب وأجري في كواليس المسرح القومي كطفل وأنت زرعت فيا احترام الجمهور وشوفتك إزاي بتدخل على المسرح وتتحول لغول يصول ويجول على خشبته وأنا وكل الجمهور الحاضر في حالة انبهار ومتعة لا نهائية".


وتابع قائلا: "شجعتني أن أترك مصر لأنك رأيت أن حال الفن في مصر للأسف في النازل، حزنت بعد سماعي لمواقف أخيرة حدثت لك في الوسط الفني، لا توصف بأنها امتهان لتاريخ، ولكن هى امتهان لانتساب من قاموا بإهانتك لهذه المهنة المقدسة، ولكن للأسف أصبح ينتسب إليها في مصر الكثيرين الذين يدنسوا رسالة الفن الحقيقية ولا يقدروا ولا يعلموا قيمة مثلك.. أقول هذا.. ليس لأنك أبي ولكن لأنك كنت معلمي وملهمي الأول في كل شيء.. أنت وماما الله يرحمها، ستظل في وجدان الجمهور، وسيظل حبهم لك بلا حدود ولا عزاء للفن المحترم والفنانين المحترمين في مصر".

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