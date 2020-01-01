ماذا حدث في أسعار الذهب هذا الأسبوع؟

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
تعرضت أسعار اذهب المحلي في مصر لعدم تغيرات خلال تعاملات هذا الأسبوع، بعدما شهد سعر الذهب العالمي استقرار وأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.

وقد سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي نهاية تعاملات هذا الأسبوع نحو 686.55 جنيه لجرام عيار 18،  وبلغ سعر جرام عيار 21 نحو 801 جنيه، وسجل سعر عيار 24 للجرام 915 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6408 جنيه، وهي نفس المتسويات السعرية التى كانت قد حققتها في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وتعرض اسعار الذهب إلى تسجيل ارتفاعات طفيفية خلال تعاملات منتصف  الأسبوع الجاري بصعود قيمة نحو 2 جنيه في الجرام عادت بعدها إلى المستويات التى بدأت عندها الأسبوع.

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