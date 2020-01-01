خروج 23 مصابا بكورونا من مستشفى الحميات والفشن ببني سويف (صور)

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أعلنت مديرية الصحة ببني سويف بإشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، اليوم الجمعة، عن تعافي 23 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد خرجوا جميعهم من العزل منهم 14 حالة خرجت من مستشفى الحميات و9 حالات خرجت من مستشفى الفشن المركزي، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولًا بأول، مؤكدًا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

من جانبه أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطني.

وتقدم وكيل الوزارة بالشكر إلي الدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية والدكتور محمود حسين، مدير إدارة المستشفيات والدكتور وليد عبده، مدير مستشفى الحميات، والدكتور محمد عبد السلام، مدير مستشفى الفشن المركزي، وذلك على الجهد المبذول والمتابعة المستمرة للحالات المعزولة بالمستشفى.

حملات تموينية

وفي سياق منفصل، شدد محافظ بنى سويف على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية؛ للاطمئنان على جودة الخبز المنتج، كذلك عدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري،وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، والحيلولة دون إحتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير مديرية التموين عن جهود ضبط الأسواق والرقابة على المخابز، والذي قام باستعراضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، حيث شنت المديرية، بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك حملة تفتيشية،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٧٠ كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، و٦٠٠٠ كجم ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمي، و٢٠٠٠ لتر بنزين قام أحد الأشخاص بتجميعهم لبيعها في السوق السوداء، وعدد٤٠٠ علبة سجائر مجهولة المصدر، فيما تم تحرير 13 محضر تمويني بواقع 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، و2 محضر لإدارة منشأة بدون ترخيص، وتم التحفظ على الكميات والسلع واللحوم المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصد.
خروج 23 مصابا بكورونا من مستشفى الحميات والفشن ببني سويف (صور)
خروج 23 مصابا بكورونا من مستشفى الحميات والفشن ببني سويف (صور)
خروج 23 مصابا بكورونا من مستشفى الحميات والفشن ببني سويف (صور)
خروج 23 مصابا بكورونا من مستشفى الحميات والفشن ببني سويف (صور)
خروج 23 مصابا بكورونا من مستشفى الحميات والفشن ببني سويف (صور)
خروج 23 مصابا بكورونا من مستشفى الحميات والفشن ببني سويف (صور)
خروج 23 مصابا بكورونا من مستشفى الحميات والفشن ببني سويف (صور)
خروج 23 مصابا بكورونا من مستشفى الحميات والفشن ببني سويف (صور)

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