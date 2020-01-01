ننشر أسماء مرشحي مستقبل وطن لمجلس الشيوخ على المقاعد الفردية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:21 م
الاعلامي مصطفى بكري
الاعلامي مصطفى بكري
شيماء حسن
أعلن الإعلامي مصطفى بكري، أسماء مرشحي حزب مستقبل وطن على المقاعد الفردية لانتخابات مجلس الشيوخ في جميع محافظات مصر. 
وجاءت الأسماء كالتالي:
مرشحى مستقبل وطن فردى

- محافظة القاهرة 
1- عبدالحى الرفاعى محمد عبيد
2- أحمد حسين فايق صبور
3- جمال أبوالفتوح محمد محمد إبراهيم
4- ياسر محمد زكى إبراهيم
5- محمد مجد الدين فاروق المنزالوى
6- خالد مصطفى عبدالوهاب عبدالرحيم
7- محمد عبدالباسط حلمى يوسف
8- أحمد سمير سيد زكريا
9- رأفت كمال زكى سوس

محافظة القليوبية 
1- سيد عبدالحميد سالم حجازى
2- سمير محمد البيومى
3- مصطفى سعيد أمين الطربانى
4- نصيف حفناوى احمد العفيفى
5- مصطفى بيومى محمد بيومى النفيلى

- محافظة الدقهلية
1- جمال عبدالظاهر محمد اسماعيل 
2- عبده عبده عطيه على عايشه
3- محمد عبدالمعطى على السيد
4- ثروت فتح الباب أبوالفتوح محمد
5- سعد عبدالمولى سعد عبدالرازق الفقى
6- طارق أحمد محمد عبدالهادى

محافظة المنوفية 
1- علاء ناصف طاحون عبدالمقصود طاحون
2- هشام على أحمد على الحاج على
3- محمود فريد محمود شرارة

محافظة الغربية 
1- أحمد على محمد حماد
2- إيهاب يوسف فؤاد توفيق الهرميل
3- عمرو السعيد فهمى مصباح
4- محمود عبدهللا أحمد حسين

محافظة كفرالشيخ
1- أشرف ممدوح عبدالونيس شعبان
2- على محمد على العجوانى
3- حسن قنديل على البحيرى

محافظة الشرقية 
1- عبدالمجيد عبدالعاطى عبدالمجيد األشقر
2- محمد محمد السيد الصالحى
3- عمرو محمد عبدالحميد التونسى
4- أحمد صالح فريد الطاروطى
5- محمد سليم السيد عطية
6- نورالدين السيد محمد الحسينى
7- أحمد أنور محمد شاهين

محافظة دمياط 
1- وليد صالح التمامى
2- أحمد عبدالشافى البلشى

محافظة بورسعيد 
1- عاطف محمد محمد حسنين علم الدين

محافظة الاسماعيلية 
1- عادل عبدالغنى عبدالخالق عمر

محافظة السويس
1- سيد عبده حامد شافعى

محافظة شمال سيناء
1- سالم اشتيوى سالمان غنيم العكش

محافظة جنوب سيناء 
1- على عطوة مضعان عواد

محافظة الاسكندرية 
1- سامح محمد صالح الدين محمد إبراهيم الشيمى
2- سعد عبدالمولى سعد عبدالرازق
3- علاء الدين محمد جاد احمد
4- السيد إبراهيم محمد عوض هللا
5- محمد محمود محمد حمزة
6- نشأت مترى صليب جندى

محافظة البحيرة 
1- محمد سعد ذكى السعدى
2- أحمد محمد عبدالرحمن قرقورة
3- عادل حسن ابوالفتح الطنيخى
4- أمين جابر محمود الصيرفى
5- السيد سيد أحمد محمود القفاص
6- محمد حميدة على البنا
7- عيد على مهدى بلبع

محافظة مطروح 
1- رزق علوانى عبدالحميد علوانى

محافظة الجيزة 
1- عادل عبدالفتاح مأمون ناصر
2- عصام هلال محمود محمد عفيفى
3- أحمد يسرى السيد عبدالعال قطب
4- عمر أحمد عمر محمد زايد
5- أحمد احسان مصطفى دياب
6- عمرو محمد يسرى إبراهيم عبده
7- محى محمد حافظ عثمان عثمان
8- عمرو إبراهيم على محمد القماطى

- محافظة الفيوم 
1- وليد أحمد عبدالرحمن أبوبكر
2- عمرو محمد نبيل عبدالظاهر أبوالسعود
3- حاتم علوى السيد إدريس عبدالعال المليجى

- محافظة بنى سويف 
1- محمد على عبدالفضيل
2- أحمد محسن مبارك
3- نبيل حميدة عبدالخالق

محافظة المنيا 
1- زين العابدين أحمد محمد إبراهيم
2- محمد عبدالحفيظ صالح محمود
3- طارق حسن محمد مصطفى
4- معتز أحمد صفوت أبوزيد أبوطالب
5- أشرف حسين عشيرى محمد

محافظة أسيوط 
1 - مجدى عبدالرحيم سليم عبدالرحمن
2- عصام الدين عبدالغنى يسن سيد بركات
3- محمد عبدالمنعم زين قرشى
4- مصطفى محمود إبراهيم عبدالمجيد

محافظة الوادى الجديد 
1- محمد على أحمد سيد عبدالغنى

محافظة سوهاج 
1- مجدى أحمد محمد خراجه
2- محمود عبدالرحيم أبوسديرة
3- عبدالحكيم حسانى محمد أحمد
4- أحمد فوزى محمود أحمد عبدالكريم
5- مصطفى قدرى مصطفى الشريف

محافظة قنا 
1- محمد كمال محمود موسى
2- أبوالنجا محمود عثمان المحرزى

محافظة الاقصر
1- الضوي أحمد الضوي عديسى
2- محمد فتحى أحمد عبدالقادر

محافظة أسوان 
1- مجد الدين حسيبو أبوالحسن طه
2- محمد األنور سليمان عبدالحفيظ

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