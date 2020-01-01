ننشر أسماء مرشحي مستقبل وطن لمجلس الشيوخ على المقاعد الفردية

أعلن الإعلامي مصطفى بكري، أسماء مرشحي حزب مستقبل وطن على المقاعد الفردية لانتخابات مجلس الشيوخ في جميع محافظات مصر.

وجاءت الأسماء كالتالي: مرشحى مستقبل وطن فردى



- محافظة القاهرة 1- عبدالحى الرفاعى محمد عبيد 2- أحمد حسين فايق صبور 3- جمال أبوالفتوح محمد محمد إبراهيم 4- ياسر محمد زكى إبراهيم 5- محمد مجد الدين فاروق المنزالوى 6- خالد مصطفى عبدالوهاب عبدالرحيم 7- محمد عبدالباسط حلمى يوسف 8- أحمد سمير سيد زكريا 9- رأفت كمال زكى سوس



محافظة القليوبية 1- سيد عبدالحميد سالم حجازى 2- سمير محمد البيومى 3- مصطفى سعيد أمين الطربانى 4- نصيف حفناوى احمد العفيفى 5- مصطفى بيومى محمد بيومى النفيلى



- محافظة الدقهلية 1- جمال عبدالظاهر محمد اسماعيل 2- عبده عبده عطيه على عايشه 3- محمد عبدالمعطى على السيد 4- ثروت فتح الباب أبوالفتوح محمد 5- سعد عبدالمولى سعد عبدالرازق الفقى 6- طارق أحمد محمد عبدالهادى



محافظة المنوفية 1- علاء ناصف طاحون عبدالمقصود طاحون 2- هشام على أحمد على الحاج على 3- محمود فريد محمود شرارة



محافظة الغربية 1- أحمد على محمد حماد 2- إيهاب يوسف فؤاد توفيق الهرميل 3- عمرو السعيد فهمى مصباح 4- محمود عبدهللا أحمد حسين



محافظة كفرالشيخ 1- أشرف ممدوح عبدالونيس شعبان 2- على محمد على العجوانى 3- حسن قنديل على البحيرى



محافظة الشرقية 1- عبدالمجيد عبدالعاطى عبدالمجيد األشقر 2- محمد محمد السيد الصالحى 3- عمرو محمد عبدالحميد التونسى 4- أحمد صالح فريد الطاروطى 5- محمد سليم السيد عطية 6- نورالدين السيد محمد الحسينى 7- أحمد أنور محمد شاهين



محافظة دمياط 1- وليد صالح التمامى 2- أحمد عبدالشافى البلشى



محافظة بورسعيد 1- عاطف محمد محمد حسنين علم الدين



محافظة الاسماعيلية 1- عادل عبدالغنى عبدالخالق عمر



محافظة السويس 1- سيد عبده حامد شافعى



محافظة شمال سيناء 1- سالم اشتيوى سالمان غنيم العكش



محافظة جنوب سيناء 1- على عطوة مضعان عواد



محافظة الاسكندرية 1- سامح محمد صالح الدين محمد إبراهيم الشيمى 2- سعد عبدالمولى سعد عبدالرازق 3- علاء الدين محمد جاد احمد 4- السيد إبراهيم محمد عوض هللا 5- محمد محمود محمد حمزة 6- نشأت مترى صليب جندى



محافظة البحيرة 1- محمد سعد ذكى السعدى 2- أحمد محمد عبدالرحمن قرقورة 3- عادل حسن ابوالفتح الطنيخى 4- أمين جابر محمود الصيرفى 5- السيد سيد أحمد محمود القفاص 6- محمد حميدة على البنا 7- عيد على مهدى بلبع



محافظة مطروح 1- رزق علوانى عبدالحميد علوانى



محافظة الجيزة 1- عادل عبدالفتاح مأمون ناصر 2- عصام هلال محمود محمد عفيفى 3- أحمد يسرى السيد عبدالعال قطب 4- عمر أحمد عمر محمد زايد 5- أحمد احسان مصطفى دياب 6- عمرو محمد يسرى إبراهيم عبده 7- محى محمد حافظ عثمان عثمان 8- عمرو إبراهيم على محمد القماطى



- محافظة الفيوم 1- وليد أحمد عبدالرحمن أبوبكر 2- عمرو محمد نبيل عبدالظاهر أبوالسعود 3- حاتم علوى السيد إدريس عبدالعال المليجى



- محافظة بنى سويف 1- محمد على عبدالفضيل 2- أحمد محسن مبارك 3- نبيل حميدة عبدالخالق



محافظة المنيا 1- زين العابدين أحمد محمد إبراهيم 2- محمد عبدالحفيظ صالح محمود 3- طارق حسن محمد مصطفى 4- معتز أحمد صفوت أبوزيد أبوطالب 5- أشرف حسين عشيرى محمد



محافظة أسيوط 1 - مجدى عبدالرحيم سليم عبدالرحمن 2- عصام الدين عبدالغنى يسن سيد بركات 3- محمد عبدالمنعم زين قرشى 4- مصطفى محمود إبراهيم عبدالمجيد



محافظة الوادى الجديد 1- محمد على أحمد سيد عبدالغنى



محافظة سوهاج 1- مجدى أحمد محمد خراجه 2- محمود عبدالرحيم أبوسديرة 3- عبدالحكيم حسانى محمد أحمد 4- أحمد فوزى محمود أحمد عبدالكريم 5- مصطفى قدرى مصطفى الشريف



محافظة قنا 1- محمد كمال محمود موسى 2- أبوالنجا محمود عثمان المحرزى



محافظة الاقصر 1- الضوي أحمد الضوي عديسى 2- محمد فتحى أحمد عبدالقادر