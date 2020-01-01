ننشر التقرير الطبي لـ"الرضيعة مكة" التى عذبها والدها بالمرج

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي_داليا عادل
كشف التقرير الطبي للطفلة مكة عن وجود إصابات ظاهرية بالوجه من الناحية اليسرى واليمنى و"عضة" بالكتف الأيسر وكسر منتصف عظمة الساق اليمني، وتم عمل جبيرة فوق الركبة، وكسر منتصف عظمة الزند الأيسر، وتم عمل جبيرة فوق الكوع، وحصلت بوابة الفجر على نسخة من التقرير المشار إليه الخاص بالرضيعة.

ننشر التقرير الطبي لـالرضيعة مكة التى عذبها والدها بالمرج

وتجري النيابة العامة بالمرج التحقيق مع والدة الرضيعة مكة، لسماع أقوالها حول اتهامها لزوجها بتعذيب طفلتها وكسر رجليها ويديها.

كانت أثارت واقعة تعذيب الرضيعة مكة، وتشوه وجهها وإصابتها بكسر بإحدي يديها ورجلها، على يد والدها غضب وإستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الأيام الماضية.

وتلقى اللواء إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إخطارا مفاده بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة المرج من إيمان مصطفي عوض، تتهم زوجها بالتعدي على طفلته بالضرب، وكسر إحدي يديها ورجليها، ومحاولة قتلها، لكونها أنثي وليس ذكرا.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12872 جنح المرج لسنة 2020، بإخطار مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وقالت إيمان مصطفي عوض والدة الرضيعة مكة، أنها تزوجت من محمد محمود عبد القادر، وكانت الزوجة الثالثة له، بعد زواجه من سيدتين وإنجابهما طفلتين، مشيرة إلى أنه تزوج منها لتنجب ذكرا وليس أنثي.

وأضافت والدة مكة أنها بعد زواجها بحوالي سنة أنجبت "مكة"، مما آثار غضب زوجها وأخذ يتعدي على رضيعته، وتعذيبها للتخلص منها، كما أنه كان يضربها ويسبها لعدم إرضاعها الطفلة، ولدي اعتراضها وتهديه بفضح أمره، وضع "مخدة" على وجه طفلته لكتم أنفاسها، قائلا لها.. "هموتها لك" ثم بعد ذلك، أجبرها على توقيع دفتر إيصالات أمانة، وحبسها داخل المنزل لمدة أربعة أيام.

وأوضحت والدة مكة أنها تمكنت من الهرب بعد مرور أربعة أيام، وسافرت إلى منزل أسرتها بمحافظة كفر الشيخ.

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