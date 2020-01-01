ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات أمس الخميس في الجولة 37

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم الخميس في الجولة 37 لموسم 2019-2020، والذي توج به فريق ريال مدريد رسميًا.

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب برشلونة، يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 23 هدفًا، بعدما سجل هدفًا رائعًا في شباك أوساسونا مساء اليوم الخميس.

ويحتل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد المرتبة الثانية برصيد 21 هدفًا، حيث أحرز هدفين في مرمى فياريال.

ويأتي جيرارد مورينو، مهاجم فياريال في المرتبة الثالثة برصيد 16 هدفًا.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات أمس الخميس:-

1- ليونيل ميسي 23 هدفًا.

2- كريم بنزيما 21 هدفًا.

3- جيرارد مورينو 16 هدفًا.

4- لويس سواريز 15 هدفًا.

5- راؤول جارسيا 15 هدفًا.

6- ياجو أسباس 14 هدفًا.

7- أوكامبوس 14 هدفًا.

8- أنتي بوديمير 12 هدفًا.

9- ألفارو موراتا 12 هدفًا.

10- لوكاس بيريز 11 هدفًا.

جدير بالذكر أن ميسي كان قد توج الموسم الماضي بجائزة لقب هداف الدوري الإسباني بعدما سجل 36 هدفًا.

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